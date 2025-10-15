  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
Takip Et

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,40 yükselişle 10.357,17 puandan başladı. Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 7,65 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
Takip Et

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,27 değer kaybederek 10.316,40 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 40,78 puan ve yüzde 0,40 artışla 10.357,17 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,51, holding endeksi yüzde 0,45 arttı.

Finansal kiralama faktoring sektörü yükselişte, menkul kıymet yatırım ortaklığı geriledi

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 7,65 ile finansal kiralama faktoring olurken, en fazla gerileyen ise yüzde 1,06 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda ABD ile Çin arasında yeni bir tarife restleşmesi olabileceğine dair endişeler sürerken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla artan faiz indirimi beklentileri risk iştahını destekledi.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de ise New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle bugün kamu kurumlarına ait veri akışı olmayacağını hatırlatan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.500 puanın direnç, 10.300 ve 10.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarıyla yön arıyorKüresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarıyla yön arıyorEkonomi
BİM 17 Ekim 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e Araç İçi Hava Temizleyici geliyor!BİM 17 Ekim 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e Araç İçi Hava Temizleyici geliyor!Aktüel
ŞOK 15-21 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Vans Ayakkabı geliyorŞOK 15-21 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Vans Ayakkabı geliyorAktüel

 

Ekonomi
Sakarya, 9 ayda 114 Bin 540 araç ihracatı yaptı
Sakarya, 9 ayda 114 Bin 540 araç ihracatı yaptı
Ticaret Bakanlığı, ilk 9 ayda 44 ülke ile ticari ve ekonomik görüşmeler gerçekleştirdi
Ticaret Bakanlığı, ilk 9 ayda 44 ülke ile ticari ve ekonomik görüşmeler gerçekleştirdi
23 yıllık banka satışa çıktı: İşte istenen bedel
23 yıllık banka satışa çıktı: İşte istenen bedel
Turizmcilerden yerli turistlere erken rezervasyon uyarısı!
Turizmcilerden yerli turistlere erken rezervasyon uyarısı!
Dolar, altın, hisse senedi... AYM Cumhurbaşkanı'nın döviz ve banknot yetkisini iptal etti
Dolar, altın, hisse senedi... AYM Cumhurbaşkanı'nın yetkisini iptal etti
Muğla'dan dokuz ayda 545 milyon dolarlık balık ihracatı yapıldı
Muğla'dan dokuz ayda 545 milyon dolarlık balık ihracatı yapıldı