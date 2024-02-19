Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, 53,95 puan azalırken, toplam işlem hacmi 154,8 milyar lira oldu.

Gün içinde 9.404,11 puanla rekor seviyeyi çıkan BIST 100 endeksi, kar satışlarıyla 9.200 puanın altına geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,47, holding endeksi yüzde 0,59 değer kaybetti. En çok kazandıran sektör yüzde 1,69 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, tekstil deri sektörü yüzde 3,20 düşüş ile en çok kaybettiren sektör oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, özellikle ABD'de Nvidia ve Wallmart gibi önemli şirketlerin bilançolarının açıklanacağı haftaya temkinli başladığını belirtti.

Yarın yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise ABD'de öncü göstergeler endeksi ile Euro Bölgesi'nde cari denge takip edilecek.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.650 seviyelerinin direnç, 9.100 seviyesinin destek konumunda bulunuyor.