Borsa İstanbul, tarihinde ilk kez 14 bin puanın üstünü gördü

ŞEBNEM TURHAN

. Ocak ayında yüksek gelen ve şubatta da yüksek seyrini devam ettirecek enflasyon nedeniyle mart ayı Para Politikası Kurulu toplantısında pas geçme ihtimalinin dünkü enflasyon raporundaki iyimser mesajlarla geride kalması bankacılık sektörü öncülüğünde BİST100’ü zirveye taşıdı.

Gün içinde BİST100 endeksi 14 bin 83 puanı geçti. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın enflasyon raporunda verdiği mesajlar piyasanın mart ayında pas geçme fiyatlamasını ortadan kaldırdı. Faiz indirim döngüsünün 50-100 baz puan ile martta da süreceği beklentisi bankacılık sektörüne ilaç gibi geldi. Yılbaşından bu yana diğer endekslerdeki yükselişlerin gerisinde kalan bankacılık sektörü gün içinde yüzde 5,5’in üzerinde yükseldi ve böylece BİST100 endeksine en olumlu katkı bankalardan geldi.

Piyasa uzmanlarının verdiği bilgiye göre Merkez Bankası'ndan gelen sıkı duruşun devamı, faiz indirimlerinin de korunması mesajı endekslerde fiyatlamaya olumlu yansıdı. Yabancı yatırımcı da bu olumlu havayı kaçırmadı, uzmanlara göre 10 haftadır net girişini sürdüren yabancı yatırımcı dün de hisse senedi tarafında iştahlıydı. Yılbaşından bu yana yabancının hisse senedine girişi de 2.5 milyar doları aştı ve borsadaki yükselişin de lokomotifi oldu.

BİST100 endeksine en olumlu katkı da Akbank, Koç Holding, Yapı Kredi, Sabancı Holding, Tüpraş ve İş Bankası gibi hisselerden geldi. Yılbaşından bu yana yükselişiyle endeksleri de sürükleyen Kiler Holding hisselerindeki keskin düşüş ve taban fiyatın görülmesi yükselişi sınırladı. EKONOMİ gazetesine değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, mart ayı faiz kararının piyasa yönü açısından belirleyici olacağını vurguladı.