  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Borsa İstanbul yılın dokuz ayında yüzde 12 yükseldi
Takip Et

Borsa İstanbul yılın dokuz ayında yüzde 12 yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yılın dokuz ayında yüzde 12,02 değer kazanırken, bu dönemde sektörlerden 17'si pozitif bir seyir izledi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Borsa İstanbul yılın dokuz ayında yüzde 12 yükseldi
Takip Et

BIST 100 endeksi yılın dokuz ayında dalgalı bir seyir izledi. Yeni yıla yükselişle başlayan BIST 100 endeksi ocak ayını pozitif tamamladı. Tüm dünya borsalarını etkileyen ABD'nin vergi söylemleriyle düşüşe geçen endeks şubat, nisan ve mayısta düşüş kaydetti.

ABD yönetiminin uyguladığı "karşılıklılık esaslı" vergilere ilişkin belirsizliklerin azalması ve yurt içinde faiz indirim sürecine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle yükselişe geçen endeks, haziran, temmuz ve ağustosu artıda tamamlarken, ağustos ayında 11.605,30 ile rekor kırdı.

Endeks eylülde ise değer kaybetti.

17 sektör yükseldi, 5 sektör geriledi

Endeksin ocak-eylül dönemindeki performansına bakıldığında, bu dönemde yatırımcısına yüzde 12,02 kazanç sağladığı görüldü. Bu dönemde endeksi oluşturan 22 sektörden 17'sinin yükselmesi, 5’inin ise gerilemesi dikkati çekti.

Bu dönemde finansal kiralama ve faktoring yüzde 430,44, turizm yüzde 52,97, gayrimenkul yatırım ortaklığı yüzde 52,9, inşaat yüzde 47,21 ve orman, kağıt ve basım yüzde 42,21 artışla en çok değer kazanan sektörler olarak sıralandı.

En çok değer kaybeden sektör endeksi ise yüzde 21,39 ile spor oldu. Bu sektörü yüzde 10,56 ile sigorta, yüzde 2,71 ile taş toprak, yüzde 2,38 ile gıda ve içecek, yüzde 1,59 ile ticaret endeksleri izledi. Bu dönemde 14 sektörün ise BIST 100 endeksinden daha fazla yükseldiği görüldü.

Yılın 9 ayında BIST 100 endeksi ve diğer endekslerin puan ve yüzdeleri şöyle:

Borsa İstanbul yılın dokuz ayında yüzde 12 yükseldi - Resim : 1

Bakan Şimşek: Altyapı yatırımlarına uygun koşullu ve uzun vadeli dış finansman sağlayarak arz güvenliğimizi güçlendiriyoruzBakan Şimşek: Altyapı yatırımlarına uygun koşullu ve uzun vadeli dış finansman sağlayarak arz güvenliğimizi güçlendiriyoruzEkonomi
Ekonomi
Bakan Şimşek: Altyapı yatırımlarına uygun koşullu ve uzun vadeli dış finansman sağlayarak arz güvenliğimizi güçlendiriyoruz
Bakan Şimşek: Arz güvenliğimizi güçlendiriyoruz
TOKİ’nin indirim kampanyası binlerce vatandaşı tapusuna kavuşturdu
TOKİ’nin indirim kampanyası binlerce vatandaşı tapusuna kavuşturdu
Hyundai yangın riski nedeniyle 135 binden fazla aracını geri çağırdı
Hyundai yangın riski nedeniyle 135 binden fazla aracını geri çağırdı
IMF'den döviz piyasalarına kritik uyarı: Gelişmiş stres testleri yapılmalı
IMF'den döviz piyasalarına kritik uyarı: Gelişmiş stres testleri yapılmalı
Eylül ayında yatırımcının yüzünü güldürdü! En çok külçe altın kazandırdı
Eylül ayında yatırımcının yüzünü güldürdü! En çok külçe altın kazandırdı
EIA, küresel petrol fiyatı tahminlerini yükseltti
EIA, küresel petrol fiyatı tahminlerini yükseltti