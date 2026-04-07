Borsa İstanbul’da 13.000 puan eşiği: Dr. Nuri Sevgen’den kritik ‘al’ sinyali ve stop-loss stratejisi

Piyasalarda haber akışının inanılmaz bir hıza ulaştığını ve 10-15 yıl öncesinin aksine hazırlanan raporların geçerliliğinin dakikalar içinde değişebildiğini belirterek sözlerine başlayan Dr. Sevgen, özellikle Orta Doğu’daki gerilimin piyasalar üzerindeki etkisine dikkat çekti. ABD ve İran hattındaki karşılıklı açıklamaların yakından takip edildiğini ifade eden Dr. Sevgen, Tahran’daki havalimanının bombalandığına dair iddiaların ve Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğinin seyrinin piyasaların radarında olduğunu belirtti,.

Borsa İstanbul’da ‘al’ sinyali ve kritik seviyeler

Borsa İstanbul’un teknik grafiğini yorumlayan Dr. Sevgen, endekste yükselen bir trendin korunduğunu vurguladı. 13.000 puan bölgesinin yukarı yönlü bir hareket için önemli bir eşik olduğunu söyleyen Dr. Sevgen, "Bu endeks 12.950’nin altına gelmezse ben burada alım yaparım ve net bir şekilde 'al' sinyali görüyorum." ifadelerini kullandı. Yukarı yönlü harekette ilk hedefin 13.300 bölgesi olduğunu belirten Dr. Sevgen, yatırımcılara 12.950 seviyesini stop-loss olarak belirleyip, yükseliş devam ettikçe trailing stop yöntemiyle pozisyon artırmayı önerdi.

Merkez Bankası’ndan ne bekleniyor?

Piyasadaki 300 baz puanlık faiz artışı beklentilerini de değerlendiren Dr. Sevgen, Merkez Bankası'nın hali hazırda fiilen %40 faiz oranını uyguladığını hatırlattı. Siyasi yapı ve mevcut koşullar altında 300 baz puanlık bir resmi artışın iddialı olabileceğini savunan Dr. Sevgen, şahsi beklentisinin 200 baz puan civarında olduğunu dile getirdi. Ancak faiz artışının döviz üzerindeki baskıyı azaltmak ve Türk Lirası’na dönüşü hızlandırmak adına olumlu bir adım olacağını da sözlerine ekledi.

Küresel sistemde ‘petro-dolar’ çatlıyor mu?

Küresel para sistemindeki dönüşüme de değinen Dr. Sevgen, Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan enerji ticaretinde dolar yerine Yuan kullanımının artmasının "petro-dolar" sistemi için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti. ABD’nin bu durumu kendi gücüne bir saldırı olarak gördüğünü ifade eden Dr. Sevgen, tarihteki büyük güçlerin parayı basma yetkisiyle dünyaya yön verdiğini, ancak günümüzde Çin’in ekonomik hamleleriyle bu dengelerin sarsıldığını vurguladı.

Yatırımcı ne yapmalı?

Yatırım araçları arasında bir kıyaslama yapan Dr. Sevgen, altının değer koruduğunu ancak asıl servet artışının hisse senetleri ve şirket ortaklıklarıyla mümkün olduğunu ifade etti. Temettü veren şirketlerin değerli olduğunu ancak karını yatırıma dönüştüren şirketleri daha çok tercih ettiğini belirten Dr. Sevgen, yatırımcıların pasif varlıklara değil, kendileri adına çalışan aktif varlıklara yatırım yapması gerektiğini söyledi. Hisse senedi yatırımı için optimal sürenin en az 3 ile 5 yıl arasında olması gerektiğini hatırlatan Dr. Sevgen, yatırımcıların günlük dalgalanmalara karşı sağır kalması ve bilançolara odaklanması tavsiyesinde bulundu.