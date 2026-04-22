Borsa İstanbul’da 14.500 puan sınırı: Dr. Nuri Sevgen’den kritik teknik ve temel analiz

Güne küresel piyasalardaki ılımlı havaya dikkat çekerek başlayan Dr. Sevgen, dün akşam saatlerinde İran heyetinin görüşmelere katılmayacağı haberiyle hem ABD hem de Türkiye piyasalarında sert satışlar yaşandığını belirtti. Ancak sabaha karşı Donald Trump’ın ateşkesi 'sonsuza kadar uzattığına' dair açıklamalarının piyasaları bir miktar sakinleştirdiğini ifade eden Dr. Sevgen, ABD vadeli kontratları ve Asya piyasalarında artı yönlü bir seyir izlendiğini vurguladı. Diplomasideki belirsizliklerin sürdüğünü hatırlatan Dr. Sevgen, piyasalar açısından stresin henüz sıfırlanmadığını ancak güne daha stressiz bir başlangıç yapıldığını dile getirdi.

Merkez Bankası’ndan faiz artırımı beklentisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararına ilişkin anketlerin aksine bir beklenti içinde olduğunu belirten Dr. Sevgen, faizlerin artırılacağı yönündeki görüşünü koruyor. Anketlerde faizlerin sabit kalma ihtimalinin %60, artış ihtimalinin ise %40 olarak öngörüldüğünü aktaran Dr. Sevgen, kendi beklentisinin piyasada konuşulan 300 baz puanlık artışın biraz altında kalabileceği yönünde olduğunu ifade etti. Dr. Sevgen, politika faizinin %37'den %40'a çıkarılmasının, Merkez Bankası'nın olası kur ataklarına karşı elini güçlendireceğini ve rezerv biriktirme avantajı sağlayacağını savundu.

Enflasyonda üretim maliyetleri ve petrol tehdidi

Enflasyonist etkilerin kalıcı hale gelmeye başladığını vurgulayan Dr. Sevgen, yıllık enflasyon beklentilerinin %28-29 bandına kaydığına dikkat çekti. Mevcut enflasyonun sadece talep kaynaklı değil, özellikle petrol fiyatlarındaki artışın tetiklediği üretim maliyeti kaynaklı bir yapıya büründüğünü belirten Dr. Sevgen, mazot fiyatlarındaki artışın taşımacılıktan domates fiyatına kadar geniş bir yelpazeyi etkilediğini ifade etti. Bu bağlamda agresif faiz artırımlarının tek başına çözüm olmayabileceğini, ancak rezerv yönetimi için faiz silahının kullanılmasının önemini belirtti.

Borsa İstanbul’da 14.500 puan sınırı

Borsa İstanbul’un teknik görünümünü değerlendiren Dr. Sevgen, endeksin 14.500 zirve seviyesini geçmekte zorlandığını ve bu bölgede bir güç toplama sürecine girdiğini belirtti. Eğer 14.500 puan seviyesi hacimli bir şekilde aşılmazsa 14.000 - 14.200 puan seviyelerine doğru bir geri çekilme yaşanabileceğini ifade eden Dr. Sevgen, faiz kararı sonrası piyasaya girecek paranın yönünün borsanın kaderini belirleyeceğini söyledi. Ayrıca faizlerin sabit bırakılması durumunda borsanın ve bankacılık sektörünün bu durumdan olumlu etkilenebileceğini ekledi.

Emtia piyasasında güncel seviyeler

Emtia piyasasını da analiz eden Dr. Sevgen, petrol fiyatlarının şu an spot piyasada 92-93 dolar civarında seyrettiğini, ancak haziran vadeli kontratların 97 dolar seviyelerinde işlem görerek stresin sürdüğüne işaret ettiğini belirtti. Petrol fiyatları 85 doların altına gelmedikçe piyasadaki stresin bitmeyeceğini, 100 dolar üzerinin ise yüksek risk bölgesi olduğunu ifade etti. Gümüşte 80 dolar direncinin aşılması durumunda 87 dolara kadar bir marj açılabileceğini söyleyen Dr. Sevgen, Bitcoin’in ise 75.000 dolar üzerinde kalarak 83.000 dolar seviyelerini hedeflediğini aktardı.