Borsa İstanbul'da 20 bin hedefi ve haftalık kritik senaryolar

Borsa İstanbul’un haftaya hafif artı ile başlaması beklenirken, teknik seviyelerde 13.800 - 14.000 bölgesi kritik destek noktaları olarak öne çıkıyor. Dr. Sevgen, Anadolu Yatırım olarak yıl içerisinde endeksin 20.000 puanın üzerine çıkmasını beklediklerini ifade etti. Mevcut seviyelerde endeks dışı senetlerdeki hareketliliğin daha yoğun olduğunu belirten Sevgen, "Sakin Coşku" olarak tanımladığı, volatiliteyi artırmayan öngörülebilir yükselişlerin daha sağlıklı olduğunu vurguladı.

Merkez Bankası "rasyonel" çizgide

Merkez Bankası’nın son dönemdeki mesajlarını değerlendiren Sevgen, bankanın ne güvercin ne de şahin, aksine rasyonel bir tutum sergilediğini belirtti. Mart ayındaki faiz indirimi beklentilerinin enflasyon verileri sonrası zayıfladığını, yıl sonu politika faizinin ise %30-32 bandında oluşabileceğini söyledi. Ayrıca, Merkez Bankası’nın enflasyon hedeflerini revize etmesinin piyasa tarafından rasyonel bir duruş olarak algılandığı ve bunun borsaya olumlu yansıdığı ifade edildi.

Küresel riskler: Japonya ve İran denkleminde belirsizlik

Uluslararası piyasalarda bu hafta en çok dikkat edilmesi gereken konu olarak Japonya ve Japon Yeni'ndeki hareketler gösterildi. Dr. Sevgen, Japonya’nın değer kazanmasının küresel piyasalarda "Carry Trade" etkisinden dolayı sert hareketleri tetikleyebileceğini, bunun altın, gümüş ve kripto paralar üzerinde baskı yaratabileceğini belirtti.

Öte yandan, İran ve ABD arasındaki gerginlik yakın coğrafya için en büyük risk unsuru olarak nitelendirildi., Olası bir harekatın Türkiye’yi ciddi bir göç dalgasıyla karşı karşıya bırakabileceği ve Hürmüz Boğazı'nın kapanma riskinin petrol fiyatlarını yukarı çekebileceği uyarısında bulunuldu.

Emtia ve kripto piyasalarda görünüm

• Altın: 5.000 dolar seviyelerinde tutunmaya çalışan ons altın için 4.900 dolar kritik nokta. Bu seviye korunursa 5.200 dolara doğru bir hareket görülebilir.

• Gümüş: JP Morgan’ın yükseliş beklentisine katılmayan Sevgen, gümüşte 87 dolar geçilmediği sürece yeni pozisyon alınmaması gerektiğini, 72 doların ise kritik destek olduğunu belirtti.,

• Petrol: Brent petrolde 66 dolar altına gelmedikçe yukarı yönlü potansiyel (77-80 dolar) korunuyor; ancak İran gerginliği bu dengede belirleyici olacak.

• Bitcoin: 68.000 dolar civarında bir sıkışma yaşayan Bitcoin’de, 73.000 dolar geçilmeden kalıcı bir yükselişten bahsetmek zor görünüyor.

Yatırımcılara uyarı: Defter değerine bakmadan almayın

Yabancı yatırımcı ilgisinin artmaya başladığını ancak swap piyasalarındaki kısıtlamaların hala büyük girişler için engel teşkil ettiğini belirten Sevgen, yerli yatırımcılara hisse seçiminde "Defter Değeri" uyarısı yaptı. Fiyat/Kazanç (F/K) oranları aşırı şişmiş, gelecekte bir hikayesi olmayan senetlerden uzak durulması gerektiğini, rasyonel karşılaştırmalar yapılmadan yatırım yapılmamasının önemini vurguladı.