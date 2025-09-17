Borsa İstanbul'da 3 hisseye kredili işlem yasağı

  1. Ekonomim
Borsa İstanbul’da Kaplamin Ambalaj Sanayi (KAPLM), Kiler Holding (KLRHO) ve Pınar Süt Mamülleri (PNSUT) payları 18 Eylül–17 Ekim 2025 tarihleri arasında açığa satış ve kredili işlemlere kapatıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAPLM), Kiler Holding A.Ş. (KLRHO)  ve Pınar Süt Mamülleri Sanayi A.Ş. (PNSUT) paylarında 118/09/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/10/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

“Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK’nın 05/12/2024 tarihli kararı uyarınca yalnızca BIST 50 endeksi kapsamında yer alan paylarda açığa satış yapılabilmektedir.”

