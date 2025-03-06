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Borsa İstanbul'da açığa satışta yukarı adım kuralı sürüyor

Borsa İstanbul, 6 Mart işlem gününde de BIST 50 endeksindeki paylar için açığa satışa yukarı adım kuralının uygulanmaya devam edeceğini bildirdi.

Haber Merkezi
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Borsa İstanbul'da açığa satışta yukarı adım kuralı sürüyor
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Borsa İstanbul yönetimi 21 Şubat Cuma günü borsada yaşanan sert fiyatlamaların ardından uygulamaya aldığı açığa satışta yeniden yukarı adım kuralının 6 Mart'ta da uygulanacağını açıkladı.

Borsa İstanbul'dan açıklama

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulunun 05/12/2024 tarih ve 62/1863 sayılı kararı uyarınca BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda açığa satış işlemi yapılabildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Söz konusu paylarda 6/03/2025 tarihli seansta bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanması kararlaştırılmıştır" denildi.

Açıklamada şöyle devam edildi:

"Buna göre; açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir.

Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."

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