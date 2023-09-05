Borsa İstanbul'da dalgalı seyir

Borsa İstanbul, haftanın ikinci işlem gününde dalgalı bir seyirde hareket ediyor. BIST 100 endeksi bugünkü işlemlerde 8090 ile 8189 bant aralığında işlem görürken; saat 14.13 itibarıyla yüzde 0,20 yükselişle 8157 puanda bulundu.

Bankacılık endeksinde yükseliş gün içinde yüzde 3'ü aşarken; şu dakikalarda yüzde 2,73 oranında primle 7948 puanda işlem gördü. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 1,26 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

En çok işlem gören hisse senetleri İş Bankası (C), Koza Altın İşletmeleri, Astor Enerji, Türk Hava Yolları ve Şişecam oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8200 ve 8300 seviyeleri direnç, 8100 ve 8000 puan destek konumunda bulunuyor.

Küresel piyasalarda 'Çin' etkisi

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımının sonuna geldiğine ilişkin öngörülerin güçlenmesine karşın Çin ekonomisine ilişkin verilerden alınan olumsuz sinyallerle negatif bir seyir izleniyor.

Avrupa'da açıklanan hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin 50 seviyesinin altında gelmesi de küresel ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri tetikledi.

Analistler, Çin ekonomisinde bugün açıklanan verilerin ülke ekonomisindeki toparlanmanın ivme kaybettiğine işaret ederek, Caixin hizmet sektörü PMI'ın 51,8 ile beklentilerin altında kaldığını ve bileşik PMI'ın önceki aya göre gerileyerek 51,7 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Öte yandan, dün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), eksik belge ya da bağımsız denetim beyanı ile ilgili usulsüzlükleri gideren şirketlerin kredi kısıtlamasını kaldırma kararı aldı. Karara göre, döviz pozisyonundan dolayı kredi alamayan şirketler, yabancı para (YP) pozisyonunu limitin altına düşürmeyi taahhüt ederse kredi kullanabilecek.