Borsa İstanbul’da düşen hacim aracı kurumları zorluyor: Uzmanından bilanço ve karlılık uyarısı

Borsa İstanbul verilerine göre, 2026 yılının ilk yarısında BIST Tüm'de günlük ortalama işlem hacmi yaklaşık 265 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Ancak 17 Eylül sonrasındaki süreçte günlük ortalama işlem hacmi 164 milyar TL'ye kadar gerileyerek yılın ilk yarısına kıyasla %38'lik bir düşüş kaydetti. Ekim ayında ise ortalama günlük hacim 150 milyar TL civarına kadar indi. Hacimlerde yaşanan bu gerilemeye dikkat çeken Mehmet Ali Katmer, %38'lik düşüşün yatırımcıların piyasadan ne kadar uzaklaştığını açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

Sektör her gün 50 milyon tl komisyon gelirinden oluyor

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) verilerini aktaran Katmer, aracı kurumların yılın ilk altı ayında 32 trilyon TL'lik toplam işlem hacmi üzerinden 15,5 milyar TL hisse senedi komisyon geliri elde ettiğini belirtti. Yılın ilk yarısında işlem günü başına ortalama 128 milyon TL olan hisse senedi komisyon gelirlerinin, 17 Eylül sonrasındaki hacim seviyesiyle günlük 79 milyon TL'ye düştüğünü vurguladı. Katmer, bu tablonun aracı kurumlar sektörünün her işlem gününde yaklaşık 50 milyon TL daha az komisyon geliri elde ettiği anlamına geldiğini söyledi.

Asıl tahribat 4. çeyrek bilançolarında görülecek

Düşük hacimlerin şirket bilançolarına yansımasını değerlendiren Katmer, 3. çeyrek sonuçlarında etkinin daha sınırlı kalacağını dile getirdi. Düşük hacimli dönemin 3. çeyreğin yalnızca son iki haftasına (10 işlem günü) denk gelmesi ve ikinci çeyrekteki Kurban Bayramı tatili sebebiyle 3. çeyrekte 6 işlem günü daha fazla çalışılması nedeniyle, 3. çeyrek komisyon gelirlerinin 8,1 milyar TL ile 2. çeyreğin hafif üzerinde gerçekleşebileceğini kaydetti. Ancak ekim ayındaki 150 milyar TL'lik ortalama hacmin yıl sonuna kadar sürmesi halinde 4. çeyrek komisyon gelirlerinin 4,7 milyar TL'ye gerileyebileceğini vurgulayan Katmer, bunun da 3. çeyreğe kıyasla %40'ın üzerinde bir düşüş anlamına geleceği uyarısında bulundu.

Vergi öncesi karda %7 doğrudan düşüş riski

Hisse senedi komisyonlarının aracı kurumların vergi öncesi karının yaklaşık beşte birini (%20) oluşturduğunu belirten Katmer, komisyon gelirlerindeki %38'lik gerilemenin vergi öncesi kar üzerindeki doğrudan etkisinin %7'lik bir düşüş olacağını hesapladıklarını söyledi. Bununla birlikte, aracı kurum karlarının yaklaşık yarısını oluşturan kredili işlemler faiz gelirlerinde de bir gerileme yaşanması durumunda karlılıktaki kaybın çok daha büyük boyutlara ulaşabileceğine dikkat çekti.