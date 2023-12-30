Borsa İstanbul’da düşüşler, hisselerin geri alım programlarına yaradı

Safa GÜMÜŞ

Borsa İstanbul’da son dönemde yaşanan sert düşüşler, yerli yatırımcının iştahının kapanmasına sebep olurken yabancı yatırımcı ve hisse geri alımı yapmaya istekli olan şirketler için fırsat yarattı. Bununla birlikte aralık ayında bu alımlar arasında şirket içi alımlar da dahil oldu.

Özellikle Şişecam hisse geri alımı konusunda yılın son ayını oldukça hareketli geçirdi. Şirket aralık ayında sermayesinin yüzde 0,16’sına denk gelen 4.877.151 adet nominal payı 227 milyon 922 bin TL toplam tutar ile piyasadan geri toplarken, şirketin ortakları arasında yer alan Efes Holding’de Şişecam’daki ağırlığını artırmak için piyasadan hisse alımı gerçekleştirdi. Şişecam’ın kendi bünyesinde gerçekleştirdiği büyük montanlı pay geri alımının yanında Efes Holding’de piyasadan aldığı 1.975.644 adet nominal hisseye yaklaşık 91 milyon 896 bin TL ödedi. Şirketin Şişecam’daki oy hakkı ise bu alımlarla birlikte yüzde 6,77’ye yükseldi.

Genel bir kanı olarak bir şirketin kendisinin, aktif ortaklarının veya çalışanlarının şirketin hissesine yönelik ilgisi, şirketin finansal açıdan güçlü olduğunun ve piyasada ederinden daha aşağı bir değerden işlem gördüğünün bir kanıtı olarak görülüyor. Bu konu hakkında özellikle bazı ünlü yatırımcılar çok net görüşlere sahip. Amerikalı ünlü milyarder ve yatırımcı Warren Buff ett, bir şirketin kendi paylarını piyasadan geri toplamasının, şirkete dair net bir olumlu gösterge olduğunu ve yatırımcılar için hoş işaretler barındırabileceğini savunuyor. Bu görüşün yanı sıra Buff ett, şirketin temettü dağıtmasından ziyade piyasadan hisse senetlerini geri satın almasının fiyat oluşumuna daha faydalı olacağı görüşüne de sahip. Bir şirket veya o şirkette uzun vadeli yatırım yapmayı düşünen ortaklarının şirkete ait hisseleri piyasadan satın alması, dolaşımdaki hisse senedi sayısını azaltacağı için hissenin fiyatının yükselmesine katkı sağlayacaktır.

Warren Buff ett’ın görüşünün temel dayanağı da bu noktadır. Bu çerçevede diğer alım işlemlerine bakacak olursak Yayla Gıda’nın kendi paylarına aralık ayında çok rehavet gösterdiğini söyleyebiliriz. Şirket sermayesinin yüzde 0,50’sine denk gelen 5.490.000 adet nominal payı piyasadan 71 milyon 684 bin TL bedel ile topladı. Emniyet Sanayi ve Ticaret A.Ş Aksa Akrilik’te bulunan paylarını yaptığı 1.910.000 adet hisse ile yüzde 22,35’e çıkartırken, Tav Havalimanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Sani Şener ise üst düzey yöneticileri arasında bulunduğu şirketin, piyasadan 80.000 adet hissesini satın aldı. Dikkat çeken bir diğer geri alım hamlesi ise Erdemoğlu Holding’den geldi. Geçtiğimiz dönemde kurumsal yatırımcıya yaptığı hisse satışları ile dikkatleri üzerine çeken Erdemoğlu Holding, aralık ayı içerisinde ana ortağı olduğu SASA Polyester’in 3.500.000 adet nominal payını piyasadan geri alırken şirketteki oy hakkını ise yüzde 55,28’e çıkarttı.