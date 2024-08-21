Borsa İstanbul'da gong Kıraç Galvaniz için çaldı

Borsa İstanbul’da düzenlenen Kıraç Galvaniz halka arz gong töreni, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Kıraç Galvaniz Yönetim Kurulu Başkanı Feyzi Kıraç, İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.

14-15 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen talep toplama sürecinde 4,5 kat talebin geldiği şirket, bugün Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da Katılım Endeksi'ne uygun olarak işlem görmeye başladı.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, törende yaptığı konuşmada, Kıraç Galvaniz'in çelik işleme alanında yüksek kaliteli üretim anlayışıyla faaliyet gösteren ve ihracat yapan değerli bir şirket olduğunu ifade etti.

Kıraç Galvaniz'in, üretim kapasitesini yükseltmeyi, ürün çeşitliliğini artırmayı ve hedeflerini daha da ileriye taşımayı amaçladığını belirten Ergun, "Bu amaçla, bugün Borsamızda işlem görmeye başlayarak, halka arzdan elde ettiği gelirle, üretim kapasitesini yükseltecek, yatırımlarını gerçekleştirecek ve hedeflerine daha güçlü adımlarla ilerleyecektir. Bu halka arzda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Halka arzın sermaye piyasalarına hayırlı olmasını diliyor, Kıraç Galvaniz’e Borsa İstanbul ailesine hoş geldiniz diyorum." ifadelerini kullandı.

"Uluslararası arenada adımızdan söz ettirmeyi amaçlıyoruz"

Kıraç Galvaniz Yönetim Kurulu Başkanı Feyzi Kıraç da bugün Kıraç Galvaniz için yeni bir sayfa açtıklarını dile getirerek, aralıksız sürdürdükleri çalışmalar ve yatırımlarla şirketin Türkiye'nin önde gelen sıcak daldırma galvaniz, otokorkuluk ve solar çelik konstrüksiyon üreticilerinden biri haline geldiğini söyledi.

Borsada işlem görmeye başlayan bir şirket olarak da kurumsallaşma yolunda çok kritik bir adımı geçtiklerini aktaran Kıraç, şunları kaydetti:

"Büyüme stratejimizde bize ivme kazandıracak halka arzımızdan elde edeceğimiz gelirin büyük kısmını Bozüyük’te yatırımına başladığımız yeni fabrikamızda değerlendireceğiz. Otokorkuluk alanında pazar payımızı büyütmeye devam ederken savunma sanayisindeki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. İlk etabını eylül ayında devreye alacağımız Bozüyük fabrikamızda savunma sanayisine yönelik üretime başlamayı planlıyoruz. Bu yatırımlar sayesinde uluslararası arenada da adımızdan söz ettirmeyi amaçlıyoruz. Böylece ülke ekonomimize, istihdamımıza ve ihracatımıza sağladığımız katkıyı daha da ileriye taşımayı istiyoruz. Yatırımcılarımızın da bize inanarak bu büyümeye ortak olmalarından dolayı oldukça gururluyuz. Kıraç Galvaniz'in geleceğine güvenen yeni ortaklarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."

"1,1 milyar lira büyüklüğündeki halka arza 667 bin 309 yatırımcı katıldı"

İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül ise sermaye piyasalarındaki 30 yıllık deneyimlerinin verdiği güvenle halka arza aracılık faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, halka arzların katkısıyla sermaye piyasalarının büyümesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Şirketlerin büyümesi, yatırım yapması ve özellikle küresel ölçekte rekabetçi olabilmesi için gerekli sermayeye erişimi açısından halka arzların büyük önem taşıdığını vurgulayan Akgül, şöyle devam etti:

"Sermayenin tabana yayılmasının, şirketlerimizin ürettikleri değerleri yatırımcıların ilgisine sunmasının, paylaşmasının, birlikte büyümesinin, şirketlerimiz ve ekonomimiz açısından ne derece önemli olduğunu biliyoruz. Biz de İnfo Yatırım olarak, halka arzlarla sermaye piyasalarının gelişmesine, şirketlerin finansman olanaklarına erişmesine ve yatırımcıların da şirketlerin geleceğine ortak olmasına katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kıraç Galvaniz’in yaklaşık 1,1 milyar lira büyüklüğündeki halka arzına 667 bin 309 yatırımcı katılırken, yatırımcıların gösterdiği ilgiden büyük mutluluk duyuyoruz. Halka arzla birlikte kurumsal yapısını ve özkaynaklarını daha da güçlendirerek yoluna devam edecek olan Kıraç Galvaniz ve değerli ekibine başarılar diliyorum."