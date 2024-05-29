Borsa İstanbul'da gong, Özyaşar Tel için çaldı

Enerji, inşaat ve sanayi sektörü gibi geniş bir alanda hizmet veren şirket, 23-24 Mayıs'ta gerçekleştirilen talep toplama sonrası bugün itibarıyla Borsa İstanbul'da "OZYSR" koduyla işlem görecek.

Şirketin yatırımcılara ayırdığı paylara 2,2 kat fazla talep gelirken, halka arz büyüklüğü 873,6 milyon liraya ulaştı.

"Özyaşar Tel, çelik tel ve ürünleri üretimiyle ve ihracatıyla ülkemizin gururu değerli bir şirketimizdir"

Özyaşar Tel'in borsada işlem görmeye başlaması dolayısıyla düzenlenen gong töreninde konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, şirketin çelik tel ve ürünleri üretimiyle ve ihracatıyla Türkiye'nin değerli bir firması olduğunu söyledi.

Şirketin yarım asrı aşkın tecrübesiyle enerji, inşaat ve sanayi sektörü gibi geniş bir alanda hizmet verdiğini dile getiren Ergun, "(Özyaşar Tel) Bugün Borsamızda işlem görmeye başlayarak, halka arzdan elde ettiği gelirle bir yandan yatırımlarının finansmanı ve kapasite artırımına imkan sağlarken, diğer yandan kurumsal yapısını daha da güçlendirerek hedeflerine sağlıklı bir şekilde ilerlemeye devam edecektir. Bu başarılı halka arzdan dolayı emeği geçen herkese, şirket çalışanlarına ve aracı kurum çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.

"Türkiye ve Avrupa'daki önemli üreticiler arasındayız"

Özyaşar Tel Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Çokyaşar da şirketin başarı yolculuğunda önemli bir kilometre taşını geride bıraktıklarını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Şirketimiz 50 yılı aşkın deneyimiyle çelik telin kullanıldığı birçok sektöre ve ülkeye çelik tel ve tel ürünleri tedariki sağlıyor. Bağlı ortaklıklarımızla Silivri, Düzce, Adana ve iştirakimizin Arnavutluk'taki üretim tesislerinde yıllık 286 bin ton üretim kapasitesine sahibiz. Çelik tel sektörünün taleplerini en verimli şekilde karşılamaya çalışan Özyaşar Tel, Türkiye İhracatçılar Meclisinin ilk 1000 ihracatçı sıralamasında ve İSO ikinci 500 listesinde yer almaktadır. Halka arzımızla sürdürülebilir ve yenilikçi büyümemizi devam ettirerek sektörümüzdeki payımızı ve yatırımlarımızı artırmaya odaklanacağız."

Ömer Çokyaşar, çelik tel sektöründe Türkiye'nin öncüsü olmayı sürdürürken uluslararası pazardaki mevcut payı artırmayı hedeflediklerini dile getirerek, "Markamıza değer katacak yatırım fırsatlarını değerlendirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Halka arzımız sürdürülebilir büyümemiz için tarihi bir adım"

Özyaşar Tel Yönetim Kurulu Başkan Vekili Derviş Ali Çokyaşar da çelik tel sektöründe üretimin ve sürdürülebilirliğin öncüsü olarak sektörde yeni ufuklar açmayı hedeflediklerini ifade etti.

Çokyaşar, "Başarıyla sonuçlanan halka arzımız, şirketimizin sürdürülebilir büyümesi ve sektördeki başarılı yolculuğumuz için tarihi bir adımdır. Değerli yatırımcılarımızın katkılarıyla ulaştığımız bu başarı, Özyaşar Tel'in geleceğine duyulan inancın en somut göstergesidir." dedi.

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdürü Esen Pamir Karagöz de Özyaşar Tel'in halka arzına 1,5 milyonun üzerinde yatırımcıdan başvuru geldiğini belirterek, "2,2 kat taleple 1,5 milyar lira tutarında talep toplanmıştır. Ek satışla birlikte toplamda 31,2 milyon adet pay halka arz edilmiş, halka arz büyüklüğü 873,6 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. Özyaşar Tel, yüzde 30,23 halka açıklık oranına ulaşmıştır." bilgisini verdi.