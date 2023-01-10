Borsa İstanbul'da gong, Tapu Takas e-Devlet Entegrasyonu için çaldı

Borsa İstanbul'da düzenlenen Tapu Takas e-Devlet Entegrasyonu gong töreninde konuşan Ali Taha Koç, Takasbank ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında yaklaşık 7 yıl önce imzalanan iş birliği protokolü ile Tapu Takas Sistemi'nin hayata geçirildiğini hatırlattı.

e-Devlet Kapısı'na entegresi sağlanan sisteme ilişkin bilgi veren Koç, sürecin "tapu müdürlüklerinde alım-satım işlemleri tamamlanana kadar alıcı tarafından gönderilen alış bedelinin Takasbank'taki bloke hesapta tutulması ve işlemlerin gerçekleşmesi bilgisinin tapudan alınması sonrasında bedelin satıcının hesabına gönderilmesini" kapsadığını aktardı.

Koç, aynı hizmeti motorlu taşıtlarda da e-Devlet Kapısı'na taşımak istediklerini belirterek şunları kaydetti:

"İşlemler çevrim içi olarak gerçekleştirilmekte ve taraflar sürekli güvenli şekilde SMS'lerle bilgilendirilmektedir. Böylece taraflar açısından güven problemi, nakit taşıma problemi, dolandırıcılık, paranın sahte çıkması gibi riskler ortadan kaldırılıyor ve Takasbank güvencesiyle e-Devlet'in entegre edilmesi sayesinde düşük maliyetli, hızlı ve güvenli bir transfer kolaylığı sağlanmış oluyor. Üstelik bu hizmet ile oluşturulan altyapının motorlu taşıtlar için de kullanılarak vatandaşımıza yeni kolaylıklar sağlanması için de çalışmalarımız devam ediyor. Bunun da müjdesini vermek istiyorum. Sadece evlerle kalmayacağız, inşallah motorlu taşıtlarda da bu hizmeti e-Devlet Kapısı'na taşımak istiyoruz. Hiç şüphem yok ki e-Devlet Kapısı'na eklenen bu hizmet de kısa zaman içerisinde vatandaşlarımızın teveccühüne mazhar olacak ve kullanım sayısı her geçen gün artacak. İnşallah en fazla kullanılan 10 hizmetten birisi olmasını da bekliyoruz."

Koç, Dijital Türkiye yolunda çalışmalarına büyük bir azim ve kararlılıkla devam edeceklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda "Dijitalin Yüzyılı" haline de getireceklerini sözlerine ekledi.