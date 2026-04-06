Borsa İstanbul'da karar haftası: Dr. Nuri Sevgen 12.900 desteğine ve 20.000 hedefine dikkat çekti

Piyasalardaki son durumu değerlendiren Dr. Sevgen, ABD’deki mevcut siyasi atmosferi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarını 'diplomasinin sıfırlanması' ve 'cehalet' olarak nitelendirdi. Trump’ın tutarsız söylemlerinin dünyayı ciddi şekilde oynattığını belirten Dr. Sevgen, spot piyasada petrol fiyatlarının bazı bölgelerde 120-130 dolar bandına çıktığını ifade etti. Petrol fiyatlarındaki bu artışın küresel çapta bir enflasyon ve stagflasyon riski yarattığını dile getiren Dr. Sevgen, petrolün yıllık ortalamasının en iyimser tahminle 70 dolar civarında seyredeceğini öngördü.

Merkez Bankası rezervleri ve devalüasyon beklentisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) rezervlerindeki değişime değinen Dr. Sevgen, net uluslararası rezervlerin swaplar düşüldüğünde bir ayda 58 milyar dolarlık bir düşüş yaşadığını ve yıl başından beri toplam erimenin 46 milyar dolara ulaştığını kaydetti. Ancak bu tabloya rağmen bir devalüasyon beklemediğini ifade eden Dr. Sevgen, Merkez Bankası’nın istikrarı korumak adına rezervlerini kullanmaya devam edebilecek gücü olduğunu ve şu aşamada kontrolün bankada olduğunu belirtti. Dr. Sevgen, faiz indirimlerinin artık gündemden kalktığını, hatta şartlar gerektirse Merkez Bankası’nın faiz artırımına gidebileceğini söyledi.

Borsa İstanbul’da beklentiler ne yönde?

Borsa İstanbul (BIST 100) endeksinin teknik olarak çok sıkışık bir noktada olduğunu belirten Dr. Sevgen, piyasayı 'tam bir sırat köprüsü' olarak tanımladı. Endekste 12.900 bölgesinin kritik bir destek olduğunu, 13.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yukarı yönlü hareketin başlayabileceğini ifade eden Dr. Sevgen, "Bu hafta net yön belli olur." dedi. Kısa vadeli belirsizliklere rağmen, endeks için 20.000 puanlık orta vadeli hedeflerinin hala geçerliliğini koruduğunu da sözlerine ekledi.

Kara harekatı ve bölgesel riskler

İran ve bölgedeki gerilime de değinen Dr. Sevgen, bir kara harekatı olasılığının piyasalar üzerinde manipülatif bir etkisi olabileceğine dikkat çekti. Türkiye’nin 400 yıllık sınırı olan bir komşusuyla savaşa girmesinin büyük bir risk olduğunu vurgulayan Dr. Sevgen, NATO’nun bölgeye çekilmesi yönündeki hamlelerden endişe duyduğunu ancak Türk bürokrasisinin ve askeriyesinin bu noktada gerekli önlemleri aldığından emin olduğunu belirtti.