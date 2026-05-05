Borsa İstanbul’da kritik bekleyiş: Dr. Nuri Sevgen’den yatırımcıya 'nakit' uyarısı

Açıklanan son verileri değerlendiren Dr. Sevgen, piyasa beklentilerinin üzerinde gelen rakamların gerçeği yansıttığını ifade etti. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefinin üst bandının %19 olduğunu hatırlatan Dr. Sevgen, sadece ilk 4 ayda birikimli enflasyonun %14,64'e ulaşarak bu hedefe çok yaklaşıldığını belirtti. Bu durumun enflasyon beklentilerini yukarı çektiğini kaydeden Dr. Sevgen, piyasada artık %30-35 bandındaki enflasyon oranlarının konuşulmaya başlandığını vurguladı. Kamu maliyesinde tasarruf adımları atılmadığı sürece enflasyonda kalıcı bir düşüşün zor olduğunu ifade eden Dr. Sevgen, Haziran ayına kadar planlı bir toplantı olmasa da Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklentilerinin zayıfladığını, aksine bir faiz artırımı endişesinin Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) kontratlarına yansımaya başladığını belirtti.

VİOP’ta faiz tedirginliği

VİOP'taki fiyatlamalara dikkat çeken Dr. Sevgen, spot fiyat ile vadeli fiyat arasındaki farktan hesaplanan faiz oranlarının %30'un altından %38-39 seviyelerine kadar yükseldiğini ifade etti. Bu yüksek faiz ortamının yatırımcılar için bir alternatif oluşturduğunu belirten Dr. Sevgen, stopaj ve masraflar çıktıktan sonra aylık yaklaşık %2,75 gibi bir getiri imkanı doğduğunu, ancak bu oranların yüksek enflasyon ortamında ana parayı korumakta yetersiz kalabileceğini söyledi. Dr. Sevgen, gerçek finansal okuryazarlığın, elde edilen getirinin enflasyonun üzerinde olup olmadığını anlamaktan geçtiğini, aksi takdirde yatırımcının sadece parasının değerini korumaya çalıştığını hatırlattı.

Borsa İstanbul’da kritik sıkışma

Borsa İstanbul'daki teknik görünüme değinen Dr. Sevgen, endeksin yaklaşık 11 iş günüdür dar bir bantta sıkıştığını ifade etti. Yukarıda 14.600, aşağıda ise 14.200 puan seviyelerinin kritik olduğunu belirten Dr. Sevgen, 14.600 üzerine çıkılması durumunda hedefin 16.000 puan olacağını, ancak 14.200 altındaki bir kapanışın endeksi önce 14.000, ardından 13.500 puan seviyelerine kadar çekebileceği uyarısında bulundu. Piyasanın yön tayin etmek için İran-İsrail gerilimi, faiz kararları veya iç siyasi gelişmeleri beklediğini söyleyen Dr. Sevgen, net bir kırılım olmadan agresif pozisyon alınmaması gerektiğini ifade etti.

Yatırımcıya ‘fiyatlara odaklanın’ tavsiyesi

Yoğun haber akışının yatırımcıları yorduğunu belirten Dr. Sevgen, en doğru yöntemin haberlerden ziyade grafiklere ve fiyat hareketlerine bakmak olduğunu söyledi. Geçmişte olan her şeyin fiyatın içinde olduğunu hatırlatan Dr. Sevgen, petrol fiyatlarındaki ani oynamalar dışında haberlerin takip edilmesinin psikolojik olarak hatalı kararlar verdirebileceğini ifade etti. Ayrıca spekülatif fiyat hareketlerine ve bazı hisse senetlerindeki aşırı değerlemelere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Dr. Sevgen, yatırım fonu alırken dahi içerikteki hisse senetlerinin incelenmesi gerektiğini belirtti. Dr. Sevgen, uzun vadeli yatırımcılar için gümüş ve altında yükseliş beklentisinin sürdüğünü de sözlerine ekledi.