Borsa İstanbul’da kritik dönemeç: Uzmanından teknik ve stratejik analizler

Nasıl Bir Ekonomi TV YouTube programında yayınlanan Anadolu Yatırımla Piyasalarda Açılışa Doğru programında değerlendirmelerde bulunan Sevgül Yırtar, ABD'de açıklanan ÜFE ve TÜFE verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte Fed'in bu yıl faiz indirimine gideceği beklentilerinin sona erdiğini ifade etti. Bu gelişmenin ardından piyasalarda faiz artırımı ihtimalinin konuşulmaya başlandığını söyleyen Yırtar, küresel ölçekte dolar endeksinin güçlendiğini ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yükselişe geçtiğini belirtti,. Asya tarafında ise Trump’ın Çin politikalarına dair belirsizliklerin çip üreticisi hisseler üzerinde baskı yarattığını gösterdi.

Teknik görünüm: BIST 100’de kanal ve formasyon

Borsa İstanbul'daki teknik görünümü değerlendiren Yırtar, BIST 100 endeksinin orta vadeli yükselen kanal içindeki hareketini sürdürdüğünü ancak 15.200 seviyesinde bir dirençle karşılaştığını ifade etti. Haftalık grafiklerde bir TOBO (Ters Omuz Baş Omuz) formasyonu oluşumuna işaret eden Yırtar, 14.500 puanın kritik bir omuz seviyesi olduğunu vurguladı. Bu seviyenin üzerinde kalınmasının önümüzdeki haftalar için olumlu olduğunu söyleyen Yırtar, teknik olarak 14.500 üzerinde halen 2.000 puanlık bir yükseliş potansiyeli bulunduğunu belirtti.

Bankacılık endeksinde teknik baskı

Bankacılık endeksine dair grafiklerde önemli bir teknik kırılmaya dikkat çeken Yırtar, 50 günlük ağırlıklı ortalamanın 2025 yılından bu yana ilk kez 200 günlük ortalamanın altına indiğini gösterdi. Savaş sonrası oluşan boşluğun kapanmadığını ve ikinci tepenin aşağıda kaldığını belirten Yırtar, bankacılık tarafında teknik baskının devam ettiğini söyledi. Ayrıca jeopolitik riskler ve enflasyon görünümü nedeniyle Merkez Bankası’nın faiz indirim beklentilerinin yılın son çeyreğine ötelendiğini ifade etti.

Emtia piyasasında güncel durum

Emtia piyasasındaki zayıflamaya da değinen Yırtar, ons altının uzun vadeli yükselen trendin alt bandına yaklaştığını ve göstergelerin negatife döndüğünü belirtti,. Gümüş tarafında ise Hindistan’ın ithalat vergilerini artırmasının fiyatları baskıladığını söyleyen Yırtar, 74-75 dolar bandının önemli bir denge noktası olduğunu vurguladı. Petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonist baskıyı sürdürdüğünü ifade eden Yırtar, bu ortamda mevduatın güçlü kalacağını, borsada ise perakende ve telekomünikasyon gibi enflasyonu fiyatlara yansıtabilen defansif sektörlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi.