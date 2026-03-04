Borsa İstanbul’da kritik eşik: 12.500 desteği gündemde, küresel satış dalgası etkisini sürdürüyor

Borsa İstanbul'da 13.000 puanın altına inilmesiyle teknik görünümün zayıfladığını ifade eden Dr. Sevgen, endeksin 12.933 seviyesinden kapandığını ve aşağı yönlü düşüş boşluklarının oluştuğunu belirtti. Kısa vadede 12.500 seviyesinin çok kritik bir teknik destek ve 100 günlük ortalamayla kesişen önemli bir nokta olduğunu vurgulayan Dr. Sevgen, bu seviyeye kadar geri çekilmenin teknik olarak mümkün olduğunu söyledi. Ayrıca endeks 100 dışındaki hisselerin, kredili pozisyonların daha az olması sebebiyle daha dirençli durduğunu; ancak bankacılık sektörünün, yüksek gelen enflasyon verisi ve faizlerin sabit kalacağı beklentisiyle daha fazla satış baskısı altında kaldığını ekledi.

Margin call zinciri güvenli limanları da vurdu

Küresel piyasalarda yaşanan sert düşüşlerin arka planındaki mekanizmayı açıklayan Dr. Sevgen; Güney Kore, Japonya ve Çin borsalarındaki büyük kayıpların bir "teminat tamamlama çağrısı" (margin call) zinciri yarattığını ifade etti. Kaldıraçlı işlem yapan yatırımcıların teminatlarını tamamlamak için altın, gümüş ve kripto gibi likit varlıklarını satmak zorunda kaldığını belirten Dr. Sevgen, bu durumun normal şartlarda güvenli liman olması beklenen varlıklarda bile beklenmedik "mekanik satışlar" getirdiğini açıkladı.

Hürmüz gerilimi petrolü yükseltti, değerli metallerde düşüş teknik kaldı

Emtia piyasasındaki son gelişmeleri de detaylandıran Dr. Sevgen, Hürmüz Boğazı’nda 10 petrol tankerinin vurulması ve artan sigorta ile navlun maliyetlerinin etkisiyle petrol fiyatlarının 82-85 dolar bandında yukarı yönlü hareket ettiğini belirtti. Altın ve gümüş cephesindeki düşüşlerin temel bir bozulmadan ziyade tamamen teminat tamamlama kaynaklı olduğunu ifade eden Dr. Sevgen, Bitcoin için ise 68.500-69.000 dolar bandının yukarı kırılması durumunda 82.000 ve 90.000 dolar yolculuğunun başlayabileceğine dair sinyaller verdi.

"Piyasada acele etmeyin" uyarısı: Açılışı acemiler, kapanışı ustalar yapar

Yatırımcılara sakin kalmalarını ve piyasanın henüz zemini bulmadığını hatırlatan Dr. Sevgen, alım yapmak için acele edilmemesi gerektiğini söyledi. Krizin uzamaması durumunda nisan başı veya ortası gibi bir toparlanma beklediğini ifade eden Dr. Sevgen, "Açılışı acemiler, kapanışı ustalar yapar" diyerek özellikle gün başlangıcındaki panik işlemlerinden kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.