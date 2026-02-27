Borsa İstanbul’da kritik seviye endişesi: 14.000 puan üzerinde kalıcılık şart

Anadolu Yatırım Genel Müdürü Dr. Nuri Sevgen, Borsa İstanbul, emtia piyasaları ve jeopolitik gelişmelerin yatırımcılar üzerindeki etkilerini özetleyerek kritik seviyeleri paylaştı.

Borsa İstanbul'da "Sırat Köprüsü": 13.700 seviyesi takipte

Borsa İstanbul'da son günlerde yaşanan hareketliliğin temelinde vade sonu geçişlerinin ve İran ile ilgili haber akışının yattığını belirten Dr. Sevgen, endeksin dün kritik bir noktadan döndüğünü vurguladı. Endeks 100 için 21 günlük ortalamanın geçtiği 13.700-13.750 bölgesinin adeta bir "Sırat Köprüsü" olduğunu ifade eden Sevgen, 14.000 puanın üzerine çıkılıp kalıcılık sağlanmadıkça piyasada tam bir rahatlamadan söz edilemeyeceğini belirtti. Bu seviyenin altına sarkılması durumunda aşağı yönlü eğilim potansiyelinin artacağını öngören Dr. Sevgen, yatırımcıların nakite geçme veya korunma (hedge) yöntemlerini değerlendirmesi gerektiğini, öte yandan Türk Hava Yolları gibi şirketlerdeki geri alım açıklamalarının piyasaya direnç sağladığını ekledi.

Gümüşte fiziksel teslimat günü ve emtia beklentileri

Emtia piyasalarını da değerlendiren Dr. Sevgen, özellikle 27 Şubat tarihinin gümüş için dönüm noktası olduğuna dikkat çekti. Şubat vadeli kontratların fiziksel teslimat durumlarının bugün netleşeceğini söyleyen Sevgen, gümüşün 85 dolar üzerinde kalması durumunda 102-103 dolar bandına doğru bir hamle yapabileceğini öngördüğünü ifade etti. Petrol tarafında ise Brent petrolün 70 dolar üzerinde tutunması durumunda 77 dolara kadar çıkma potansiyeli bulunduğunu; platinin ise otomotiv ve teknoloji sektöründeki taleple 2.200 dolar üzerinde kaldığı sürece 2.500 dolar seviyesini hedefleyebileceğini belirtti.

Jeopolitik gerilim ve enflasyon verisi beklentisi

Pakistan ve Afganistan arasındaki gerilimin sadece bir operasyon değil, bir "savaş" olarak nitelendirilmesinin petrol fiyatlarını yukarı çektiğini belirten Dr. Sevgen, stratejik önemi yüksek olan Vahan Koridoru ve Çin'in bölgedeki etkisinin piyasalarca yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı. Makroekonomik tarafta ise gelecek hafta açıklanacak enflasyon verisinin Merkez Bankası'nın faiz kararını doğrudan etkileyeceğini ifade eden Sevgen, %2,93 civarında beklenen aylık enflasyonun üzerinde gelecek bir rakamın mart ayındaki faiz indirimi beklentilerini öteleyebileceği uyarısında bulundu.

Yatırımcıya notlar: Temettü ve defter değeri

Uzun vadeli yatırımcılar için temettü ödeyen şirketlerin biriktirilmesinin doğru bir strateji olduğunu savunan Dr. Sevgen, şirket analizlerinde "defter değeri" kriterinin önemini hatırlattı. Şirketin tüm borçları ödendikten sonra kalan öz varlığının hisse başına düşen miktarını ifade eden bu değerin, hissenin ucuzluğunu anlamada temel bir gösterge olduğunu belirten Sevgen; özellikle Türk Hava Yolları'nın defter değerinin oldukça altında (yaklaşık 0,40) işlem görmesinin yüksek bir potansiyel taşıdığına örnek olarak değindi.