Borsa İstanbul’da rekor dönemi: Dr. Nuri Sevgen’den 16.000 puan analizi

Borsa İstanbul'da yaşanan son hareketliliği analiz eden Dr. Sevgen, endeksteki yükselişin hem iç hem de dış siyasi gelişmelerle desteklendiğini belirtti. Trump yönetiminden gelen mesajların piyasa tarafından artık şerbetlenmiş bir şekilde karşılandığını ifade eden Dr. Sevgen, İran ile ilgili yumuşama sinyallerinin ve yurt içinde CHP davasının temmuz ayına ertelenmesinin piyasayı rahatlatan temel unsurlar olduğunu dile getirdi. Teknik açıdan 14.200 ile 14.600 puan arasındaki sıkışmanın yukarı yönlü kırıldığına dikkat çeken Dr. Sevgen, grafiklerdeki bayrak formasyonunun hedefinin 16.000 puan seviyeleri olduğunu işaret etti.

İşlem hacmindeki rekor artış ve yeni maliyetlenme süreci

Piyasadaki coşkunun bir diğer önemli ayağını küresel likidite artışı olarak tanımlayan Dr. Sevgen, özellikle Japonya’daki para tabanının %10 büyümesinin piyasalara olumlu yansıdığını belirtti. Yapay zeka sektöründeki hareketliliğin 2001 yılındaki "dot-com" balonuna benzetilmesine de değinen Dr. Sevgen, mevcut teknoloji devlerinin o dönemden farklı olarak ciddi karlılıklar ürettiğini ve bu nedenle benzer bir çöküşün şu aşamada beklenmediğini savundu. Dr. Sevgen, işlem hacmindeki belirgin artışın yeni maliyetlenmeleri beraberinde getirdiğini ve 14.200-14.500 bölgesinin artık güçlü bir destek hattı haline geldiğini de sözlerine ekledi.

Küresel finansal kırılma ve emtia tahminleri

Dünyanın büyük bir parasal kırılmaya doğru gittiğini ifade eden Dr. Sevgen, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) OPEC'ten çıkma ihtimali ve petrol satışlarında yuan kullanımının gündeme gelmesi gibi gelişmelerin perde arkasında büyük bir algı yönetimi olduğunu belirtti. 4 Temmuz tarihinde ABD’de çıkması beklenen kripto yasasının Bitcoin ve diğer dijital varlıklar için yeni bir dönüm noktası olabileceğini vurgulayan Dr. Sevgen, Bitcoin’de 83.000 dolar seviyesinin ana düşüş trendinin bitişi için kritik bir direnç olduğunu ifade etti.

Dr. Nuri Sevgen’den ons altın analizi: 4.800 dolar hedefi masada!

Emtia piyasasına dair beklentilerini de paylaşan Dr. Sevgen, Brent petrolün 100 dolar civarında seyrettiğini ve 97 doların altına inmediği sürece riskli bölgede kalmaya devam edeceğini söyledi. Altın ve gümüşte ise ‘al’ sinyallerinin netleştiğini belirten Dr. Sevgen, ons altının 4.600 doların üzerinde kalması durumunda 4.750-4.800 dolar seviyelerini hedefleyebileceğini, gümüşte ise 83 dolara doğru bir hareketin muhtemel olduğunu öngördü. Son olarak, küresel finans kapitalin ABD ve Japonya arasındaki görüşmeleri yakından izlediğini hatırlatan Dr. Sevgen, bu ziyaretlerin dünyadaki parasal sistemin geleceği açısından Çin ziyaretlerinden daha kritik olabileceğini savundu.