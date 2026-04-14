Borsa İstanbul’da rüzgar arkadan esiyor: Dr. Nuri Sevgen’den 20.000 puan mesajı

Borsa İstanbul'daki son fiyat hareketlerini analiz eden Dr. Sevgen, endeksin 13.800 ve 13.600 gibi kritik destek seviyelerinin üzerinde kalmayı başararak 14.000 puanın üzerinde bir kapanış gerçekleştirmesini oldukça olumlu karşıladı. Endeksteki momentumun ve yukarı doğru ivmenin kuvvetli olduğunu ifade eden Dr. Sevgen, 13.300 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece 14.500 zirvesinin yeniden test edilebileceğini öngördü. Yatırımcıların merakla beklediği uzun vadeli görünüme de değinen Dr. Sevgen, endeks için telaffuz ettiği 20.000 puan hedefinde bir değişiklik olmadığını ve genel iyimserliğin korunduğunu vurguladı.

Yatırım stratejisi: Kaliteli hisseler ve aktif varlıklar

Yatırımcılara uzun vadeli portföy yönetimi konusunda ipuçları veren Dr. Sevgen, yatırımın 'pasif' değil, kira veya temettü gibi getirisi olan 'aktif' varlıklara yapılması gerektiğini belirtti. Özellikle 5-10 yıllık uzun vadeli projeksiyonlarda en iyi getiriyi her zaman hisse senetlerinin sağladığını savunan Dr. Sevgen, üretkenliği yüksek, geleceği parlak sanayi devlerinin tercih edilmesini önerdi. Bu noktada bireysel hisse seçmekte zorlananlar için Koç, İş Bankası veya Oyak gibi güçlü holding yapılarını barındıran fonların uzun vadede kazandıracağını ifade etti.

Hürmüz gerilimi ve küresel iyimserlik

Orta Doğu’daki gerilimin piyasalara etkisini de değerlendiren Dr. Sevgen, Hürmüz Boğazı'nda bir abluka başlamasına rağmen tarafların yüz yüze görüşme seçeneğini konuşuyor olmasının piyasalara nefes aldırdığını söyledi. Savaşın büyüyeceğine dair bir inanışın piyasalarda hakim olmadığını belirten Dr. Sevgen, bu sayede petrol fiyatlarının 95 dolara gerilediğini ve küresel borsalarda alıcılı bir seyrin hakim olduğunu dile getirdi. Ancak Dr. Sevgen, petrolün 100 doları aşması durumunda yeni bir alarm durumunun oluşabileceği uyarısında da bulundu.

Merkez Bankası rezervlerinde güçlenme ve faiz tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) analitik bilançosundaki verilere dikkat çeken Dr. Sevgen, 3 Nisan haftasında rezervlerde 13 milyar dolarlık ciddi bir artış yaşandığını, bunun 6 milyar dolarının döviz tarafında gerçekleştiğini belirtti. Yılbaşından bu yana yaşanan rezerv erimesinin 38 milyar dolara gerilemesini olumlu bir sinyal olarak gören Dr. Sevgen, 22 Nisan'daki faiz kararına ilişkin de öngörülerini paylaştı. Piyasadaki genel beklentinin aksine Dr. Sevgen, Merkez Bankası'nın faizleri pas geçmeyeceğini ve 100 ile 200 baz puan arasında bir artış yapma ihtimalini kuvvetli gördüğünü sözlerine ekledi.