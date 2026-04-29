Borsa İstanbul'da ‘seçici’ dönem: Tonguç Erbaş’tan kritik değerlendirmeler

Borsa İstanbul'un rekor tazelediği bir dönemde yatırımcıların kendilerini koruması gerektiğini belirten Tonguç Erbaş, portföyün %50’lik kısmının riskli varlıklarda, diğer %50’lik kısmının ise sabit getirili ürünlerde tutulmasının mantıklı olduğunu ifade etti. Geçmişte altın ve mevduatın önemli alternatifler sunduğunu ancak güncel şartlarda bu ürünlerin oynaklığının azaldığını dile getiren Erbaş, risk iştahı olan yerli yatırımcının borsaya yönelme ihtimalinin daha yüksek olduğunu belirtti.

İyimser senaryo ve sektörel tercihler

Piyasalar için iyimser bir senaryonun güçlendiğini vurgulayan Erbaş, son iki haftada tahvil ve hisse senedi piyasasına yaklaşık 2 milyar dolarlık yabancı girişi yaşandığını söyledi. Enflasyon ve faiz patikasının aşağı yönlü bir trende girmesi durumunda hisse senedi piyasasında kalınabileceğini savunan Erbaş; yatırımcıların bankacılık, sanayi, enerji ve gıda gibi sektörlerde bilançoları iyi analiz etmesi gerektiğini ifade etti,. Özellikle Türkiye'nin bölgedeki tedarik zinciri potansiyelini karşılayabilecek şirketlerin takibini önerdi.

Hisse seçiminde ‘akıl yürütme’ vurgusu

Borsada ‘her hisse kazandırır’ döneminin geride kaldığını vurgulayan Tonguç Erbaş, yatırımcıların seçici olması gerektiğini belirtti. Endeks yükselse dahi yanlış hisse seçiminin düşük performansa neden olabileceğini hatırlatan Erbaş, ‘Trend senin arkadaşındır’ felsefesiyle doğru hissede kalınması gerektiğini dedi. Ayrıca yabancı ve yerli büyük yatırımcıların belirli hisselerde kâr alımı yaptıktan sonra hisse değişimi yaptıklarını gözlemlediğini ifade etti.

Trump ve jeopolitik risklerin etkisi azalıyor

Küresel piyasalardaki jeopolitik risklere değinen Erbaş, Trump'ın yıkıcı veya değiştirici etkisinin artık eskisi kadar güçlü olmadığını ve piyasaların bu durumu kanıksadığını ifade etti. Piyasaların Orta Doğu'daki gelişmelere daha soğukkanlı reaksiyon verdiğini belirten Erbaş, piyasa odağının Trump'tan ziyade petrol fiyatlarına ve FED'in politikalarına kaydığını belirtti.

Altın fiyatlarında sıkışma beklentisi

Altın piyasasına dair öngörülerini paylaşan Erbaş, yıl sonuna kadar altının belirli bir bant aralığında hareket etmesini beklediğini söyledi. Altının 4.200 - 4.300 seviyeleri ile yukarıda 5.000 - 5.200 bandı arasında sıkışacağını tahmin eden Erbaş, dünyada eski risk algısının kalmaması nedeniyle her yukarı yönlü hareketin bir satış fırsatı olabileceğini ifade etti.