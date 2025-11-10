Borsa İstanbul’da üç şirkette isim ve kod değişikliği

Borsa İstanbul, Yıldız Pazarı’nda yer alan üç şirket için isim ve kod güncellemesine gitti. Şirketlerin ticaret unvanlarında yapılan değişikliklerin ardından, bültende yer alan adlar ve işlem kodları da yeniden düzenlendi.

KAP'a resmi açıklama yapıldı

KAP açıklamasına göre Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. (KOZAA), ünvanını “TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.” olarak değiştirdi. Şirketin bülten adı bugünden itibaren “TR Anadolu Metal Madencilik” olarak güncellendi. Mevcut işlem kodu KOZAA, 24 Kasım 2025 tarihinden itibaren “TRMET” olarak değiştirilecek.

İpek Doğal Enerji’nin ünvanı

Bir diğer güncelleme, İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. (IPEKE) için yapıldı. Şirketin yeni ticaret ünvanı “TR Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş.”, bülten adı ise bugünden itibaren “TR Doğal Enerji” olarak değişti. İşlem kodu da 24 Kasım’dan itibaren “TRENJ” olacak.

Koza Altın

Grubun bir diğer şirketi olan Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL), ticaret unvanını “Türk Altın İşletmeleri A.Ş.” olarak güncelledi.

Şirket, bugünden itibaren Borsa İstanbul bülteninde “Türk Altın İşletmeleri” adıyla yer alacak. Ayrıca, KOZAL olan işlem kodu 24 Kasım 2025’ten itibaren “TRALT” olarak değişecek.