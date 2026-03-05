Borsa İstanbul’da yabancı fon etkisiyle yükseliş, belirsizliklerle satış baskısı arttı

Borsa İstanbul’un 14.000 seviyelerine ulaşmasını sağlayan ana etkenin yabancı fon akımı olduğunu, ancak enflasyon verileri ve Brent petroldeki belirsizliklerin satışları derinleştirdiğini belirtti.

Likidite sıkışıklığı altında satışları tetikliyor

Sert düşüşlerin temelinde, varlıkların değerinden bağımsız olarak pozisyonların kapatılmasıyla ilgili bir likidite sorunu yattığını savundu. Bu durumun küresel bir boyutu olduğunu ve Güney Kore gibi ülkelerde de sert tepkiler görüldüğünü hatırlattı. Yatırımcıların nakit ihtiyacı veya teminat tamamlama çağrıları nedeniyle, normalde güvenli liman olarak görülen altında bile satışlar yaşandığına dikkat çekti. Yatırımcılara bu belirsizlik döneminde panikle trenden inmemelerini ancak portföy çeşitlendirmesine odaklanmalarını önerdi.

Sektörel ayrışma: Savunma ve petrokimya öne çıkıyor, ulaştırma geride kalıyor

Sektörel ayrışmaya değinen Örnek, jeopolitik risklere rağmen savunma sanayi (ASELSAN) ve petrol fiyatlarıyla bağlantılı olan petrokimya (Tüpraş) şirketlerinin dirençli kaldığını ifade etti. Petrol fiyatlarındaki artış ve uçuş riskleri nedeniyle ulaştırma sektörünün en kötü etkilenen alan olduğunu söyledi. Buna rağmen Türk Hava Yolları gibi şirketlerin düşük çarpanlarla kriz sonrası için potansiyel taşıdığını dile getirdi. Altın fiyatlarındaki düşüşü ise hem hisse senedi zararlarını karşılama ihtiyacına hem de Körfez ülkelerinin savaş finansmanı için stratejik rezervlerini nakde çevirme ihtimaline bağladı.

Örnek, Merkez Bankası’ndan mart ayında bir faiz indirimi beklemediğini ifade etti. Son olarak yatırımcılara, bu riskli dönemde hedef küçültmelerini, sükunet sağlandıktan sonra esas faaliyet karı güçlü şirketlere yönelmelerini ve profesyonel yönetim için değişken yatırım fonlarını tercih etmelerini tavsiye etti.