Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcıların son günlerde en çok aldığı ve sattığı hisseler!

İş Yatırım raporuna göre günlük bazda yabancı oranı en çok artan hisseler; BSOKE, ONCSM ve HOROZ olarak sıralandı. Yabancı oranı en çok azalan hisseler ise; OZATD, ONRYT ve DOCO olarak görüntülendi.

Son günlerde yabancı ilgisi en çok artan ve azalan hisseler

Son günlerde yabancı oranı sürekli artan 5 hisse;

AHSGY: 10 gün

YGGYO: 10 gün

HOROZ: 9 gün

GLCVY: 8 gün

DOHOL: 7 gün

Son günlerde yabancı oranı sürekli düşen 5 hisse;

ALMAD: 10 gün

GENTS: 10 gün

KSTUR: 10 gün

IHAAS: 8 gün

PKENT: 6 gün

Borsa İstanbul'un yabancı payının günlük bazda %0,02 artışla %38.23 seviyesinde seyrettiği raporlandı.

BIST 100, dünkü işlemlerde %1,44 oranında yükseliş kaydetti ve günü 10.029,73 puandan tamamladı.