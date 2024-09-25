Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcıların son günlerde en çok aldığı ve sattığı hisseler!
İş Yatırım tarafından yayımlanan son raporda dün itibarıyla ve son günlerde yabancı yatırımcıların en çok aldığı ve sattığı hisseleri açıklandı. İşte, yabancı yatırımcıların en çok aldığı ve sattığı hisseler...
İş Yatırım raporuna göre günlük bazda yabancı oranı en çok artan hisseler; BSOKE, ONCSM ve HOROZ olarak sıralandı. Yabancı oranı en çok azalan hisseler ise; OZATD, ONRYT ve DOCO olarak görüntülendi.
Son günlerde yabancı ilgisi en çok artan ve azalan hisseler
Son günlerde yabancı oranı sürekli artan 5 hisse;
AHSGY: 10 gün
YGGYO: 10 gün
HOROZ: 9 gün
GLCVY: 8 gün
DOHOL: 7 gün
Son günlerde yabancı oranı sürekli düşen 5 hisse;
ALMAD: 10 gün
GENTS: 10 gün
KSTUR: 10 gün
IHAAS: 8 gün
PKENT: 6 gün
Borsa İstanbul'un yabancı payının günlük bazda %0,02 artışla %38.23 seviyesinde seyrettiği raporlandı.
BIST 100, dünkü işlemlerde %1,44 oranında yükseliş kaydetti ve günü 10.029,73 puandan tamamladı.