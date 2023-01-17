Borsa İstanbul’da yine dalgalı gün

Haftanın ilk işlem gününü pozitif tarafta kapatan Borsa İstanbul BİST100 endeksi bugüne de artı başladı. Saat 11’e kadar başta bankacılık endeksi olmak üzere tüm endekslerde yüzde 1’in üzerinde yükseliş dikkat çekerken sonrasında hava tersine döndü. Bankacılık endeksinde pozitif seyir negatife dönerken ulaştırma endeksindeki düşüş de BİST100 endeksinde yüzde 1,5’e varan getiriye kan kaybettirdi.

BİST100 endeksinde şu saat itibariyle yüzde 0,6 seviyesine inen getiride en büyük katkı Turkcell hisselerinden gelirken getiriyi kısıtlayan hisse ise SASA oldu. Tüpraş ve Kardemir de BİST100'ü yükseliş yönünde desteklemeye devam ederken Koza Altın, THY, Hektaş hisselerindeki hareketler yükselişi sınırlıyor.

Volatil yapı şu dakikalarda endekslerdeki kaybı geriletirken tepki alımları özellikle ulaştırma ve bankacılık endeksinde hareketleri arttırdı.