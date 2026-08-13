Borsa İstanbul'dan 19 şirket kurumlar vergisinde ilk 100'e girdi

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 2025 vergilendirme dönemine ilişkin kurumlar vergisi ilk 100 sıralamasında, payları Borsa İstanbul'da işlem gören ve unvanı açıklanan 19 şirket yer aldı.

Bu şirketler için tahakkuk eden kurumlar vergisinin toplamı yaklaşık 112,4 milyar TL oldu.

İlk sırada VakıfBank yer aldı

Borsa İstanbul şirketleri arasında en yüksek kurumlar vergisi tahakkuku 22,9 milyar TL ile VakıfBank'ta gerçekleşti. VakıfBank'ı 20,1 milyar TL ile Garanti BBVA ve 10,2 milyar TL ile QNB Bank izledi. Böylece yalnızca bu üç bankanın toplam vergi tahakkuku 53,2 milyar TL'ye ulaştı.

Banka dışı şirketler de öne çıktı

İlk sıralarda bankalar dışından şirketler de dikkat çekti. Türkiye Sigorta için 7,53 milyar TL, Turkcell için 7,47 milyar TL, BİM için 7,07 milyar TL kurumlar vergisi tahakkuk etti.

Tera Yatırım Menkul Değerler ise 5,54 milyar TL ile listede öne çıkan bir diğer Borsa İstanbul şirketi oldu.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 3,98 milyar TL, TSKB 3,61 milyar TL, İş Yatırım 3,47 milyar TL ve Anadolu Sigorta 3,20 milyar TL kurumlar vergisi tahakkukuyla ilk 100 içinde yer aldı.

Listenin devamında Tüpraş 2,54 milyar TL, Katılımevim 2,34 milyar TL ve Quick Sigorta 2,29 milyar TL kurumlar vergisi tahakkukuyla yer aldı. OYAK Çimento için 2,16 milyar TL, Anadolu Hayat Emeklilik için 2,12 milyar TL, Doğuş Otomotiv için 2,07 milyar TL ve Agesa için 2,02 milyar TL vergi tahakkuk etti.

Koç Holding de 1,79 milyar TL ile vergi ödedi.