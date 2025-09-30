  1. Ekonomim
  3. Borsa İstanbul'dan 2 hisseye kredili işlem yasağı
Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu kararıyla Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Emek Elektrik Endüstrisi ve İzdemir Enerji Elektrik Üretim paylarında 1–31 Ekim 2025 tarihleri arasında açığa satış ve kredili işlem yasağı getirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Borsa İstanbul, iki hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında; Emek Elektrik Endüstrisi ve İzdemir Enerji Elektrik Üretim 31 Ekim 2025 tarihine kadar kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında EMKEL.E ve IZENR.E paylarında 01/10/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 31/10/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.

