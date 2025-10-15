  1. Ekonomim
Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı doğrultusunda devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Özerden Plastik , Gündoğdu Gıda ve Oncosem paylarına 16 Ekim–14 Kasım 2025 tarihleri arasında geçici işlem kısıtlamaları getirdi.

Borsa İstanbul'dan 3 hisseye tedbir kararı
Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı doğrultusunda devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, üç hisse senedine yönelik geçici işlem kısıtlamaları getirdi.

Borsa İstanbul'dan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimlerde ifadelere yer verildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında OZRDN.E payları 16/10/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 14/11/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.

Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında GUNDG.E ve ONCSM.E payları 16/10/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 14/11/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir." denildi.

