Borsa İstanbul'dan 4 yatırımcıya tedbir kararı

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre, Pay Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi kapsamında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemler nedeniyle bazı yatırımcılar hakkında tedbir uygulanacak.

Tedbir kararı uygulanan yatırımcılar ise şu şekilde:

Emrah Özer

Mehmet Bayazıt Arınkan

Serda Arınkan

Onur Arınkan

Borsa İstanbul, söz konusu tedbirlerin piyasa güvenliği ve sağlıklı işleyişin sağlanması amacıyla uygulandığını belirtti.