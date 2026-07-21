Borsa İstanbul'dan 4 yatırımcıya tedbir kararı
Borsa İstanbul, DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. (DMRGD) pay piyasasındaki işlemler nedeniyle 4 yatırımcı hakkında geçici tedbir uygulanacağını açıkladı.
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre, Pay Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi kapsamında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemler nedeniyle bazı yatırımcılar hakkında tedbir uygulanacak.
Tedbir kararı uygulanan yatırımcılar ise şu şekilde:
Emrah Özer
Mehmet Bayazıt Arınkan
Serda Arınkan
Onur Arınkan
Borsa İstanbul, söz konusu tedbirlerin piyasa güvenliği ve sağlıklı işleyişin sağlanması amacıyla uygulandığını belirtti.