  3. Borsa İstanbul'dan 5 hisseye yönelik tedbir kararı
Borsa İstanbul'dan 5 hisseye yönelik tedbir kararı

Borsa İstanbul, Alkim Kağıt (ALKA) paylarında 28 Ekim 2025’e kadar brüt takas, Alkim Alkali Kimya (ALKIM), PC İletişim Medya (PCILT) ve Ruzy Madencilik ve Enerji (RUZYE) paylarında aynı tarihe kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı, ETYAT paylarında ise emir paketi tedbirlerinin uygulanacağını açıkladı.

Borsa İstanbul, yatırımcı işlemlerine yönelik tedbir kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu. Açıklamaya göre, bazı paylarda brüt takas, açığa satış ve kredili işlem yasağı ile emir paketi tedbirleri uygulanacak.

Alınan karar çerçevesinde ALKA paylarında 28 Ekim 2025 tarihli işlemler dahil olmak üzere seans sonuna kadar brüt takas kuralı geçerli olacak. Bu süre zarfında söz konusu hissede tüm işlemler brüt takas yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Diğer yandan ALKIM, PCILT ve RUZYE paylarında aynı tarihe kadar açığa satış ve kredili işlemlere izin verilmeyecek. Bu hisselerde yatırımcılar yalnızca nakit alım-satım yapabilecek.

Borsa İstanbul’un açıklamasında ayrıca ETYAT paylarının da 28 Ekim 2025 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem göreceği ifade edildi. Bu kapsamda ilgili hisse senedinde emir paketi kriterleri uygulanacak.

 

