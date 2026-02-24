Borsa İstanbul'dan bir hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 24 Şubat 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş. (BESTE) paylarında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan karar hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş. (BESTE) payları 25/02/2026 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/03/2026 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

"Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 05/12/2024 tarihli kararı uyarınca yalnızca BIST 50 endeksi kapsamında yer alan paylarda açığa satış yapılabilmektedir."