Borsa İstanbul’dan granül gümüş uyarısı: Yetkisiz satışlara hukuki süreç başlatılacak

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Direktörlüğü, granül gümüş satışına ilişkin önemli bir duyuru yayımladı. Açıklamada, bu alandaki işlemlerde geçerli yasal düzenlemelere uyulması gerektiği hatırlatılarak, standart dışı alım satım yapanlar hakkında hukuki süreç başlatılacağı bildirildi.

Türkiye’de granül formdaki işlenmemiş gümüş satışı; Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından lisans verilen rafineriler, Borsa İstanbul Rafineriler Listesi’nde yer alan kuruluşlar ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından üretilen ürünler aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.

Yetkililer, bu kurumlar dışında yapılan satışların mevzuata aykırı olduğunu vurgulayarak, yatırımcıların ve satıcıların resmi kanallar dışına çıkmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Cezai yaptırım uygulanacak

Söz konusu uyarı, yapılan kontroller ve internet ortamında rastlanılan mevzuata uygun olmayan satışların ardından geldi. Alıcıların şeffaf poşet ya da plastik kavanoz içerisindeki granül gümüşlere yönelik artan ilgisinin tespit edilmesi üzerine, bu tip ürünlerin yasal olmadığı bir kez daha hatırlatıldı. Bu tür işlemlerin 1567 sayılı Kanun çerçevesinde cezai yaptırımla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Satış standardı olarak, Resmi Gazete’nin 23 Şubat 2023 tarihli tebliğine dayanılarak açıklanan şartlar, işlenmemiş gümüş granüllerin en az yüzde 99,9 saflıkta olmasını ve mühürlü ambalajlarda sunulmasını gerektiriyor. Ambalaj üzerinde ürünün ayarı, saf ağırlığı (ambalaj hariç), üretici rafineri ismi ya da amblemi, “Granül Gümüş” veya “Silver Granules” ibaresi ve üretim tarihine de yer verilmesi zorunluluğu bulunuyor.

Gümüş yatırımında şeffaflık ve tüketici güvenliği

Bankalar, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Borsa İstanbul’da listelenen rafineriler ve yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri gibi aracı kuruluşlar ise, sadece mevzuata uygun şekilde üretilen standart işlenmemiş değerli metallerin alım satımını gerçekleştirebiliyor. Böylece gümüş yatırımında şeffaflık ve tüketici güvenliği ön planda tutuluyor.

Son olarak Borsa İstanbul, yatırımcıları ve sektör temsilcilerini granül gümüşün mevzuata uygun olmayan yollarla alınıp satılmasından kaçınmaya ve yalnızca yetkili kurumlar aracılığıyla işlem yapmaya çağırdı.