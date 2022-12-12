Borsa İstanbul’dan işe alım sınavı

Borsa İstanbul, açtığı sınavla uzman yardımcısı/denetçi yardımcısı alımları yapacak. Borsa İstanbul tarafından açılan işe alım sınavı için 11 Kasım 2022'de başlayan başvurular 16 Aralık Cuma günü sona erecek. 7 Ocak Cumartesi günü olarak ilan edilen sınav, genel yetenek sınavı ve alan bilgisi sınavı aşamalarından oluşuyor.

Sınav başvuruları, Borsa İstanbul web sitesi "https://kariyer.borsaistanbul.com/" bağlantısından “öz geçmiş” doldurularak yapılabiliyor. Şahsen, e-posta veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmiyor. Detaylı bilgiye Borsa İstanbul web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.