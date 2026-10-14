Borsa İstanbul'dan SPK açıklaması: Bildirimlerimizi gerçekleştirdik

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, yatırım fonlarına yönelik soruşturma ve tasfiye sürecine ilişkin değerlendirmesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) gerekli bildirimlerin yapıldığını açıkladı.

Ergun, Borsa İstanbul olarak konuya ilişkin üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirdiklerini ifade etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeler görüşülürken, soruşturma kapsamında yatırımcıların haklarının korunması ve fon varlıklarının geri kazanılmasına yönelik adımlar da gündeme gelmişti.

Ergun, konuya ilişkin açıklamasında, “Borsa İstanbul olarak SPK'ya bildirimlerimizi gerçekleştirdik, bu konuda üstümüze düşeni yaptık” ifadelerini kullandı.

Borsa İstanbul'dan gelen bildirimleri dikkate aldık

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul tarafından soruşturmayı yürüten birimlere gönderilen raporda, şüpheli fonlarla ilgili 2025 yılından bu yana 130 kez uyarıda bulunulduğu ancak SPK'nin bu uyarıları dikkate almadığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yapmıştı.

Kurul, Borsa İstanbul tarafından iletilen tüm bildirimlerin titizlikle değerlendirildiğini ve gerekli denetim ve gözetim işlemlerinin yerine getirildiğini belirtmişti. Açıklamada, “Kurulumuz gözetim ve denetim çalışmalarında Borsa İstanbul tarafından elektronik posta yoluyla iletilen bilgi notlarını dahi dikkate almakta ve ilgililer hakkında gerekli yaptırımları uygulamaktadır.” ifadeleri kullanılmıştı.