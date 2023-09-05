Borsa İstanbul'dan tarihi kapanış

Borsa İstanbul, haftanın ikinci işlem gününde dalgalı bir seyirde hareket ederken; gün içi ve kapanış rekorunu yeniledi. BIST 100 endeksi, iki zirve seviyesini de 8236 puana çekti ve 8 bin puan üzerindeki kapanışını üçüncü gününe taşıdı.

BIST 100 endeksi bugünkü işlemlerde 8090 ile 8236 bant aralığında işlem görürken; kapanışta yüzde 1,16 yükselişle 8236 puanda bulundu.

Bankacılık endeksinde yükseliş gün içinde yüzde 4'ü aşarken; günü yüzde 3,93 oranında primle 8070 puandan tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran sigorta, en çok kaybettiren ise yüzde 0,77 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

En çok işlem gören hisse senetleri İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Yapı Kredi Bankası, Emlak Konut ve Koza Altın oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8200 ve 8300 seviyeleri direnç, 8100 ve 8000 puan destek konumunda bulunuyor.

Küresel piyasalarda 'Çin' etkisi

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımının sonuna geldiğine ilişkin öngörülerin güçlenmesine karşın Çin ekonomisine ilişkin verilerden alınan olumsuz sinyallerle negatif bir seyir izleniyor.

Avrupa'da açıklanan hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin 50 seviyesinin altında gelmesi de küresel ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri tetikledi.

Analistler, Çin ekonomisinde bugün açıklanan verilerin ülke ekonomisindeki toparlanmanın ivme kaybettiğine işaret ederek, Caixin hizmet sektörü PMI'ın 51,8 ile beklentilerin altında kaldığını ve bileşik PMI'ın önceki aya göre gerileyerek 51,7 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Öte yandan, dün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), eksik belge ya da bağımsız denetim beyanı ile ilgili usulsüzlükleri gideren şirketlerin kredi kısıtlamasını kaldırma kararı aldı. Karara göre, döviz pozisyonundan dolayı kredi alamayan şirketler, yabancı para (YP) pozisyonunu limitin altına düşürmeyi taahhüt ederse kredi kullanabilecek.