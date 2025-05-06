Borsa İstanbul'dan üç hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul, üç hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında; Adese Gayrimenkul Yatırım, Garanti Faktoring ve Dagi Yatırım Holding paylarına 5 Haziran 2025 tarihine kadar kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamada, Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş (ADESE), Garanti Faktoring A.Ş. (GARFA) ve Dagi Yatırım Holding A.Ş. (DAGHL) hisselerinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında söz konusu payların 06/05/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 05/06/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyeceği belirtildi.