  3. Borsa İstanbul'dan üç hisseye kredili işlem yasağı
Borsa İstanbul'dan üç hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul, Gıpta, Metro ve Pınar Su paylarına 20 Ekim 2025’ten 19 Kasım 2025’e kadar kredili işlem ve açığa satış yasağı getirdi.

Borsa İstanbul, üç hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında; Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi, Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding ve Pınar Su Sanayi ve Ticaret paylarına 19 Kasım 2025 tarihen kadar kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında GIPTA.E, METRO.E ve PINSU.E payları 20/10/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 19/11/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.

