Borsa İstanbul'dan yeni düzenleme: İşlemlerde vade sınırı değişti

Borsa İstanbul'dan, Borçlanma Araçları Piyasası ve Borsa İstanbul Para Piyasası Prosedürlerinde Yapılan Değişikliklere ilişkin açıklama yapıldı.

Borsa İstanbul Para Piyasasında işlemlerin bitiş valörü en fazla 1 ay olarak belirlendi.

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada, "Borsamız Borçlanma Araçları Piyasası Repo Ters Repo Pazarı, Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı, Pay Senedi Repo Pazarı ve Taahhütlü İşlemler Pazarı ile Borsa İstanbul Para Piyasasında işlemlerin bitiş valörü en fazla 1 ay olarak belirlenmiş olup, Borçlanma Araçları Piyasası Prosedürü'nde ve Borsa İstanbul Para Piyasası Prosedürü'nde yapılan değişiklikler 26.08.2026 tarihinde yürürlüğe girecek" denildi.