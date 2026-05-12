Borsa ve emtia piyasasında kritik seviyeler: Dr. Nuri Sevgen’den yatırımcıya yol haritası

Borsa İstanbul’un son dönemdeki performansını değerlendiren Dr. Nuri Sevgen, BIST 100 endeksinin 15.000 puan seviyesi civarında tutunmasını oldukça olumlu bir gelişme olarak nitelendirdi. İşlem hacmindeki artışın piyasanın sağlıklı bir görüntü sunduğunu belirten Sevgen, endeksin kısa vadede 15.600-15.700 bölgesine kadar yükselme potansiyeli taşıdığını ifade etti. Yatırımcıların dikkat etmesi gereken kritik destek seviyesini 14.600 puan olarak işaret eden Dr. Sevgen, bu seviyenin altına inilmediği sürece yukarı yönlü beklentilerin korunacağını öngördü. Ayrıca, vadeli işlemler ve spot piyasa arasındaki puan farkına da değinen Dr. Sevgen, mayıs ayındaki yüksek temettü ödemelerinin hisse fiyatlarında doğal bir düşüş yarattığını ve bu durumun vadeli kontrat fiyatlarına matematiksel olarak yansıdığını açı.

Emtia piyasasının ‘yaramaz çocuğu’ gümüşün yükselişi

Emtia piyasasındaki hareketliliği yorumlayan Dr. Sevgen, gümüşün altına göre daha hızlı yükselmesinin arkasında güçlü bir endüstriyel hikaye olduğunu belirtti. Özellikle güneş paneli üretiminde yoğun gümüş kullanımı olduğunu ve kullanılan bu gümüşün geri dönüştürülemediğini vurgulayan Dr. Sevgen, dünyada gümüş arzının talebi karşılamakta zorlandığını ifade etti. Çin’in mart ayında gerçekleştirdiği rekor düzeydeki gümüş ithalatının da piyasayı sıkıştırdığını kaydeden Dr. Sevgen, gümüşü piyasanın ‘yaramaz çocuğu’ olarak tanımlayarak, teknolojik ihtiyaçlar nedeniyle gümüşün önümüzdeki dönemde de altına göre daha yüksek prim yapma potansiyeline sahip olduğunu savundu. Altının yükselişini ise daha çok küresel parasal sistemdeki güvence arayışlarına ve merkez bankalarının rezerv biriktirme stratejilerine bağladı.

ABD borsalarında zirve tedirginliği ve enflasyon baskısı

ABD borsalarındaki görünümü de analiz eden Dr. Sevgen, S&P 500 endeksinin zirve seviyelerde olmasının yatırımcılarda belirgin bir stres ve düzeltme beklentisi yarattığını aktardı. ABD’de enflasyonun yıl sonunda %4 seviyelerine ulaşabileceğine dair tahminlerin Fed’in faiz indirim sürecini riske sokabileceğine dikkat çeken Dr. Sevgen, bu belirsizliğin borsalar üzerinde baskı oluşturduğunu dile getirdi. Parasal arzın artıp artmayacağına dair beklentilerin piyasa yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden Dr. Sevgen, eğer parasal genişleme süreci sekteye uğrarsa borsalarda kar satışlarının derinleşebileceği, ancak arzın artması durumunda yükselişin devam edebileceği uyarısında bulundu.