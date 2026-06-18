Borsa yatırımcısının beklediği haber geldi; Kar payı dağıtımına ilişkin 9 şirketten karar.

Borsa yatırımcılarının merakla beklediği temettü (kar payı) dönemi netleşiyor. Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören 9 önemli şirket, yatırımcılarına kar payı dağıtıp dağıtmayacaklarına yönelik yönetim kurulu kararlarını resmi olarak açıkladı.

Portföylerini şekillendirmek ve nakit akışı sağlamak isteyen yatırımcılar için bu duyuru, piyasalardaki hareketliliği artırırken gözlerin şirketlerin hak kullanım tarihlerine çevrilmesine neden oldu.

SADECE 3'Ü TEMETTÜ DAĞITIYOR

Bu kapsamda rotaborsa.com sitesinde derlenen bilgiye göre yatırımcısına kar payı ödemesi yapacak olan şirketler şöyle:

AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AHSGY)

Karar tanımı Hisse başı temettü tutarı (brüt) Hisse başı temettü tutarı (net) Temettü tarihi Genel Kurul 0,07623 TL 0,07623 TL 24 Haziran

Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. (ALCTL)

Karar tanımı Hisse başı temettü tutarı (brüt) Hisse başı temettü tutarı (net) Temettü tarihi Genel Kurul Dağıtmayacak Dağıtmayacak –

Enerya Enerji A.Ş. (ENERY)

Karar tanımı Hisse başı temettü tutarı (brüt) Hisse başı temettü tutarı (net) Temettü tarihi Genel Kurul 0,0166666 TL 0,0141666 TL 25 Ağustos

Mopaş Marketcilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MOPAS)

Karar tanımı Hisse başı temettü tutarı (brüt) Hisse başı temettü tutarı (net) Temettü tarihi Genel Kurul (2 taksit) 0,2747252 TL

0,2747252 TL 0,2335164 TL

0,2335164 TL 31 Temmuz

25 Eylül

Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. (SEYKM)

Karar tanımı Hisse başı temettü tutarı (brüt) Hisse başı temettü tutarı (net) Temettü tarihi Genel Kurul Dağıtmayacak Dağıtmayacak –

Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. (MOGAN)

Karar tanımı Hisse başı temettü tutarı (brüt) Hisse başı temettü tutarı (net) Temettü tarihi Yönetim Kurulu Dağıtmayacak Dağıtmayacak –

Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO)

Karar tanımı Hisse başı temettü tutarı (brüt) Hisse başı temettü tutarı (net) Temettü tarihi Genel Kurul Dağıtmayacak Dağıtmayacak –

Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PKART)

Karar tanımı Hisse başı temettü tutarı (brüt) Hisse başı temettü tutarı (net) Temettü tarihi Yönetim Kurulu Dağıtmayacak Dağıtmayacak –

DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. (DMRGD)