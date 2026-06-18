Borsa yatırımcısının beklediği haber geldi; Kar payı dağıtımına ilişkin 9 şirketten karar.

Borsa yatırımcılarının merakla beklediği temettü (kar payı) dönemi netleşiyor. Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören 9 önemli şirket, yatırımcılarına kar payı dağıtıp dağıtmayacaklarına yönelik yönetim kurulu kararlarını resmi olarak açıkladı.
Portföylerini şekillendirmek ve nakit akışı sağlamak isteyen yatırımcılar için bu duyuru, piyasalardaki hareketliliği artırırken gözlerin şirketlerin hak kullanım tarihlerine çevrilmesine neden oldu.
SADECE 3'Ü TEMETTÜ DAĞITIYOR
Bu kapsamda rotaborsa.com sitesinde derlenen bilgiye göre yatırımcısına kar payı ödemesi yapacak olan şirketler şöyle:
Mopaş Marketcilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MOPAS)
Karar tanımı
Hisse başı temettü tutarı (brüt)
Hisse başı temettü tutarı (net)
Temettü tarihi
Genel Kurul (2 taksit)
0,2747252 TL 0,2747252 TL
0,2335164 TL 0,2335164 TL
31 Temmuz 25 Eylül
Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. (SEYKM)
Karar tanımı
Hisse başı temettü tutarı (brüt)
Hisse başı temettü tutarı (net)
Temettü tarihi
Genel Kurul
Dağıtmayacak
Dağıtmayacak
–
Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. (MOGAN)
Karar tanımı
Hisse başı temettü tutarı (brüt)
Hisse başı temettü tutarı (net)
Temettü tarihi
Yönetim Kurulu
Dağıtmayacak
Dağıtmayacak
–
Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO)
Karar tanımı
Hisse başı temettü tutarı (brüt)
Hisse başı temettü tutarı (net)
Temettü tarihi
Genel Kurul
Dağıtmayacak
Dağıtmayacak
–
Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PKART)
Karar tanımı
Hisse başı temettü tutarı (brüt)
Hisse başı temettü tutarı (net)
Temettü tarihi
Yönetim Kurulu
Dağıtmayacak
Dağıtmayacak
–
DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. (DMRGD)
Karar tanımı
Hisse başı temettü tutarı (brüt)
Hisse başı temettü tutarı (net)
Temettü tarihi
Yönetim Kurulu
Dağıtmayacak
Dağıtmayacak
–
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