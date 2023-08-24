Borsa yüzde 1,45 arttı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 110,3 puan azalırken, toplam işlem hacmi 224,9 milyar lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 8,46 artarken, holding endeksi yüzde 2,16 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 4,88 ile taş, toprak oldu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" adımlarının sonuna yaklaşılmış olabileceğine yönelik iyimserliğin artmasıyla pozitif bir seyir izlediğini belirten analistler, yarın Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşmayı bekliyor.

ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 5,2 ile Nisan 2020'deki COVID-19 salgını sonrasındaki en keskin düşüşünü kaydettiğini söyleyen analistler, buna karşın aynı dönemde yeni konut satışlarının aylık bazda yüzde 4,4 artışla 714 bine çıkarak beklentilerin çok üzerinde gerçekleşmesine dikkati çekti.

TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK), bugün piyasa beklentilerinin üzerinde faiz artışına giderek politika faizini 750 baz puan yükselişle yüzde 25'e çıkardığını ifade ederek, kararın ardından Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin (CDS) karar sonrası yaklaşık 30 baz puan gerileyerek 383,4 baz puana indiğini ifade etti.

Analistler, yarın yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Japonya'da enflasyon, Almanya'da büyüme ve ABD'de Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşmanın takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.400 ve 7.300 puanın destek, 7.600 ve 7.700 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.