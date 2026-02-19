Borsada 10 yıllık kayıp bu yıl geri mi alınıyor?

Ata Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, Şubat ayı başında yayınladıkları strateji raporuyla BIST 100 endeksi için 12 aylık hedeflerini 15.000 puandan 19.000 puana yükselttiklerini açıkladı. Bu hedefin, yakından takip ettikleri şirketlerin fiyat tahminlerine dayanan bir simülasyon sonucu olduğunu belirten Demirtaş, her üç ayda bir bu rakamları güncellediklerini ifade etti.

"Şirketler ölü fiyatlarda işlem görüyor"

Yılbaşından bu yana yaşanan yaklaşık %25'lik yükselişi değerlendiren Demirtaş, bu hareketin nereden başladığının önemli olduğunu söyledi. Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin değerlemelerinin ekonomi büyüklüğüne göre çok düşük kaldığını belirten Demirtaş, bu durumu "ölü fiyatlar" olarak nitelendirdi. Dünkü hafif geri çekilmeyi ise sağlıklı bir kar realizasyonu olarak gördüğünü ekledi.

Yabancı yatırımcının gözü "dezenflasyon hikayesi"nde

Türkiye’nin dışarıdan bakıldığında en büyük cazibesinin dezenflasyon hikayesi olduğunu ifade eden Demirtaş, bu durumun IMF raporlarında bile objektif bir artı olarak yer aldığını belirtti. Geçen yıl gelişmekte olan ülkeler dolar bazında %70 yükselirken Türkiye’nin -%5 ile kapattığını hatırlatan Demirtaş, 2026 yılına bu "kötü çocuk" imajından sıyrılarak ve dezenflasyon senaryosuyla başlandığının altını çizdi.

Sektörel bakış ve riskler

Demirtaş’ın değerlendirmelerinde öne çıkan diğer başlıklar şunlar oldu:

• Bankacılık sektörü: 2026 yılının bankalar açısından daha sağlıklı bir yöne gidiş yılı olacağı ve karların artmaya devam edeceği öngörülüyor.

• Jeopolitik ve ticaret: Türkiye'nin jeopolitik konumunun geçen yıla göre daha dengeli olduğu ve Trump sonrası dönemde ticari gelişmelerin pazarlık yöntemiyle ilerlediği belirtildi.

• Hukuk ve güven: Siyasi ve hukuk konusundaki endişelerin azalması durumunda endeksin 30.000 veya 40.000 seviyelerini bile görebileceği ifade edildi.

• Spekülasyon uyarısı: Temeli sağlam şirketlere ilginin yanında, rasyonel bir açıklaması olmayan spekülatif hisselerdeki hareketlerin rahatsız edici boyutta olduğuna dikkat çekildi.

"Nisan-mayıs dönemi kritik"

Piyasadaki iyimserliğin devam etmesi için verilerin dezenflasyon sürecini desteklemesi gerektiğini söyleyen Cemal Demirtaş, "Mart ayı dert ayı olmasın" temennisinde bulunarak, asıl tahlilin Nisan ve Mayıs aylarında gelen verilerle yapılabileceğini belirtti. Eğer rasyonel politikalar ve güven artışı sürerse, borsada son 10 yılın acısının bu sene çıkabileceği öngörüsünü paylaştı.

Sunulan bu bilgiler kaynaklardaki ifadelere dayanmaktadır; 2026 yılına dair bütçe ve piyasa öngörüleri kaynaklardaki tarihsel bağlam içerisinde değerlendirilmelidir.