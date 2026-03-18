Borsada bayram mesaisi: Nakit mi, hedge mi? 13.300 seviyesi neden kritik?

Dr. Sevgen, bayram tatili öncesindeki 1,5 iş gününün teknik açıdan oldukça kritik olduğunu belirterek, bugün ve yarın yapılacak işlemlerin takasının aynı gün (24 Mart) gerçekleşeceğini vurguladı. Borsa İstanbul’da 12.800 seviyesinin üzerinde tutunulmasının olumlu olduğunu ifade eden Dr. Sevgen, 13.300 seviyesindeki 21 günlük ortalamanın aşılmasının kalıcı bir yükseliş için şart olduğunu dile getirdi. Bayram tatili boyunca yurt dışı piyasaların açık olacağına ve bu sürede yaşanabilecek jeopolitik risklerin belirsizlik yarattığına dikkat çeken Dr. Sevgen, yatırımcıların bir miktar nakit veya hedge mekanizmalarını değerlendirebileceğini, piyasanın 13.000 ile 13.500 puan arasında dalgalanabileceğini öngördü.

Küresel piyasaların gözü Fed ve "noktasal grafikte"

Bu akşam açıklanacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve ardından Jerome Powell’ın yapacağı açıklamaların piyasalar için yön tayin edici olacağını belirten Dr. Sevgen, faizin sabit kalmasına kesin gözüyle bakıldığını ancak asıl meselenin Dot Plot (noktasal grafik) projeksiyonları olduğunu ifade etti. Dr. Sevgen, Powell’ın enflasyon mesajlarının sertleşmesi durumunda doların güçlenebileceğini ve bunun gelişmekte olan ülke varlıkları üzerinde baskı yaratabileceğini söyledi. Dr. Sevgen'e göre piyasalar faiz kararını hızla fiyatlasa da, Fed’in yıl sonuna dair faiz indirim sinyallerini haftalarca fiyatlamaya devam edecek.

Petrol fiyatlarında 100 dolar stresi ve jeopolitik riskler

Petrol fiyatlarındaki seyri yakından takip eden Dr. Sevgen, 100 dolar seviyesinin piyasalar için kritik bir stres eşiği olduğunu belirtti. Brent petrolün 100-101 dolar bandını aşamadığı sürece bir rahatlamadan bahsedilebileceğini ancak kalıcı normalleşme için 85 doların altının görülmesi gerektiğini ifade etti. Hürmüz Boğazı’na dair askeri hareketlilik söylentileri ve İran-ABD geriliminin hafta sonu biz kapalıyken tırmanma ihtimalinin bir risk barındırdığını söyleyen Dr. Sevgen, petrol boru hatlarına dair olumlu haber akışlarının fiyatları bir miktar dengelediğini de sözlerine ekledi.

Değerli metaller ve kripto varlıklarda son durum

Altın ve gümüşteki hareketliliği değerlendiren Dr. Sevgen, altının 5.000 dolar seviyesindeki psikolojik desteğine yakın seyrettiğini, ancak 5.100 dolar direnci aşılmadan yukarı yönlü yeni bir hamlenin zor olduğunu kaydetti. Olası geri çekilmelerin, özellikle 4.600 dolar seviyelerine doğru bir sarkmanın "alım fırsatı" olarak değerlendirilebileceğini belirten Dr. Sevgen, gümüşte ise 84-85 dolar bandı geçilmeden kısa vadeli alım iştahının düşük kalabileceğini ifade etti. Ayrıca kripto paralar tarafında SEC düzenlemeleriyle Bitcoin'in 76.000 dolara kadar yükselerek ön plana çıktığını hatırlattı.

Türkiye ekonomisi: Cari açık ve rezerv yönetimi

Türkiye ekonomisindeki makro dengelere de değinen Dr. Sevgen, cari açığın rezervler üzerinde oluşturduğu baskıya dikkat çekti. Merkez Bankası'nın rezervlerini ciddi oranda artırarak 150 milyar dolarlık bir iyileşme sağladığını belirten Dr. Sevgen, kurlarda agresif bir oynaklığa izin verilmeyeceğini öngördü. Cari açığın büyümesinin bütçe ve rezerv yönetimi açısından en temel sorun olmaya devam ettiğini vurgulayan Dr. Sevgen, enerji fiyatlarındaki artışın hem enflasyon hem de dış ticaret dengesi üzerindeki risklerini hatırlattı.