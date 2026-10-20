Borsada "fon" etkisiyle görünüm bulanıklaşıyor

ŞEBNEM TURHAN

Yatırım fonlarında başlayan ve Borsa İstanbul’u derinden etkileyen kriz, endekslerde yılın en kötü seviyelerinin görülmesine neden oluyor. BİST 100 endeksi dolar bazında Haziran 2025’ten bu yana en düşük seviyelerini test ederken dün de satıcılı bir seyir izledi. BİST 100 piyasa değeri / defter değeri rasyosu ise 1,00 ile 2026 yılının en düşük seviyelerine indi. Öte yandan analistlerin BİST 100 için takip ettiği 12 ay sonrasını gösteren piyasa değeri / defter değeri rasyosu ise 0,58’e işaret ediyor.

Borsa İstanbul endekslerinde 16 Eylül’de likidite kriziyle yaşanan en sert günün ardından toparlanma çabaları sürse de sıkıntılar bitmiyor. Borsa İstanbul’da bankacılık endeksi pozitif ayrışsa da tüm endekslere bu ay negatif bir seyir hâkim. Öyle ki BİST 100 endeksinin piyasa değeri 15 Eylül’den geçen hafta cuma günü kapanışa kadar 2 trilyon liranın üzerinde, BİST 30 endeksi 1,7 trilyon liranın üzerinde, BİST TÜM endeksi ise 3,5 trilyon liranın üzerinde kayıp yaşadı. BİST 100 endeksi TL bazında bu ay yüzde 2,83 düşerken, son 30 günlük kayıp performansı ise yüzde 12,6'ya kadar çıktı. Yılbaşına göre BİST 100 sadece yüzde 3,1 yukarda hareket ediyor.

Halka arz endeksinde 30 günlük kayıp

Tasfiye edilen ve tasfiye süreci devam eden yatırım fon portföylerinde yoğunluklu bulunan hisseleri barındıran halka arz endeksinde ise durum çok daha kötü. Halka arz endeksi bu ay yüzde 27'ye varan kayıp yaşarken son 40 günlük kayıp yüzde 54'e dayandı. Yılbaşından bu yana halka arz endeksi sadece yüzde 0,9 yukarıda bulunuyor. Endeks dün de gün içinde yüzde 1,2'nin üzerinde düşüşlere imza attı. BİST TÜMY yani BİST 100 harici tüm hisseler bu ay yüzde 15,8 düştü, son 30 günlük kayıp yüzde 33,71 olurken yılbaşından bu yana düşüş yüzde 24,48'e yükseldi.

Uzmanların değerlendirmesine göre BİST 100 endeksi 12 bin puana tutunmaya çalışsa da gelen tepkiler yeterli olmuyor ve fon tasfiye sürecindeki hisselerde süren taban serisi 12 bin puanın altında kalınmasını destekliyor. Dolar bazında 234 seviyeleri ile Haziran 2025’ten bu yana en düşük seviyelerini gören BİST 100 endeksinde uzmanlara göre 228-220 dolar aralığı destek olarak ön planda kalacak. Bu bölge üzerinde potansiyel tepki seviyeleri ise ilk aşamada 250-260 dolar olarak görülüyor.

200 günlük ortalamanın %15 altında

Öte yandan Garanti Yatırım BBVA’nın analizine göre BİST 100 endeksinde 200 günlük ortalama üzerinde bulunan BİST 100 endeksine dahil hisse sayısı sadece 20. BİST 100 endeksi ile 200 günlük hareketli ortalaması arasındaki fark, son 10 yılın en yükseği -1985 puanda kapanış gerçekleşti. Oransal anlamda ise BİST 100 endeksi, 200 günlük ortalamasının yüzde 15 altında, Nisan 2020’den bu yana en düşük seviye.

Yine aynı analize göre ekim ayında etkili olan volatil eğilimde BİST Tüm100 endeksi teknik görünümde aşırı satım bölgesinde kalmaya devam ediyor. Diğer yandan globalde MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar endeksi, lokalde ise BİST 100 ve BİST Sınai endeksleri aşırı satım bölgelerine yaklaşıyor.

Endeks üzerinde satış baskısı arttı

ÜNLÜ & Co günlük analizinde de endeksin net bir yön tayin edebilmesi için ekim ayı başından bu yana içinde seyrettiği 12.000-12.500 bandının dışına çıkması gerektiğine sıklıkla dikkat çektikleri hatırlatılarak bu bölgenin altına inilmesinin baskıyı belirgin şekilde artırdığı, kısa vadeli görünümü ise önemli ölçüde bulanıklaştırdığı vurgulandı. Zayıflığın devam etmesi hâlinde 11.550 puanın ilk önemli destek seviyesi olarak takip edileceği analizde yer aldı.

Yapı Kredi Yatırım sabah raporunda da 9 Eylül tarihinde başlayan kısa vadeli düşüş trendinin devam ettiği piyasada, son iki haftadır zayıf yükseliş denemelerinin direnç noktalarını aşmakta başarısız kaldığı kaydedildi. 12.000/12.500 bandında oluşan yatay seyrin ardından, cuma günü 12.000 desteğinin kırılmasıyla satış baskısının yeniden etkisini arttırmasının dikkat çektiği kaydedilen analizde “Şu aşamada kısa vadeli düşüş trendinin devam ettiği ve başarısız yükseliş denemelerinin direnç noktalarında aşağı baskıyı sürdürdüğü piyasada, 11.500 seviyesini ilk önemli destek noktası olarak izliyoruz. İlk etapta 11.500 üzerinde tutunma çabasında hareketlenecek piyasada, bu seviye altında ise 11.000 ve 10.750 riskleri devam edecektir. Şu aşamada satış baskısının devam etme riskinin sürdüğü piyasada, 12.000 seviyesini artık ilk önemli direnç noktası olarak izliyoruz. Dolayısıyla piyasada tepki sürecine yönelik bir hareket oluşabilmesi için ilk etapta 12.000 direncinin aşılması gerektiğini düşünüyoruz” denildi.