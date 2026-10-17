Borsada haftanın kazanç ve kayıp tablosu: Hangi hisseler öne çıktı?

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, en düşük 11.653,38 puanı ve en yüksek 12.291,17 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 4,44 altında 11.721,72 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksinde geçtiğimiz hafta hisse bazlı hareketler dikkat çekti. En çok kazandıran beş hissede yükseliş oranları yüzde 1,70 ile yüzde 2,89 arasında değişirken, en çok kaybettiren beş hissede düşüşler yüzde 15'i aştı.

Haftanın en çok kazandıran hisseleri

Haftanın en fazla kazandıran hissesi, yüzde 2,89'luk yükselişle Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE) oldu.

İkinci sırada yüzde 2,57 getiriyle IC Enterra Yenilenebilir Enerji (ENTRA) yer alırken, Sabancı Holding (SAHOL) yüzde 2,16'lık yükselişle üçüncü sıraya yerleşti.

Bankacılık hisseleri de haftanın en çok kazandıranları arasında kendine yer buldu. Türkiye İş Bankası (ISCTR) yüzde 1,74 değer kazanırken, Garanti BBVA (GARAN) yüzde 1,70'lik yükseliş kaydetti.

Haftanın en çok kaybettiren hisseleri

Haftanın en sert düşüşü, yüzde 26,32 değer kaybeden 1000 Yatırımlar Holding (BINHO) hissesinde görüldü.

Tekfen Holding (TKFEN), yüzde 23,77'lik gerilemeyle en çok kaybettiren ikinci hisse oldu. Astor Enerji (ASTOR) ise yüzde 18,40 değer kaybederek üçüncü sırada yer aldı.

Katmerciler Araç Üstü Ekipman (KATMR) haftayı yüzde 16,34'lük kayıpla tamamlarken, CW Enerji (CWENE) yüzde 15,05 düşüşle en çok değer kaybeden beşinci hisse oldu.