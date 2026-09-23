Borsada işlem gören 39 yıllık şirkete kayyum kararı: Yönetim TMSF'ye geçti

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş., sermaye yapısına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirimde bulundu.

23 Eylül 2026 tarihli açıklamada, şirketin sermayesinde yüzde 56,09 oranında pay sahibi olan ana hissedarı Doğusan Yatırım İnşaat A.Ş.'nin idaresine ilişkin yasal süreç paylaşıldı.

Açıklamada, ilgili yasal mercilerin kararı ve Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri doğrultusunda, ana hissedar Doğusan Yatırım İnşaat A.Ş.'nin yönetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyımlık yetkileriyle yürütülmesine karar verildiği ifade edildi. Bu kararla birlikte çoğunluk pay sahibi olan tüzel kişiliğin yönetimi TMSF'ye geçti.

Doğusan Boru, ana hissedarın yönetimine TMSF'nin kayyım olarak atanması sürecine dair gelişmeler doğrultusunda, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kamuoyunu ve yatırımcıları bilgilendirmeye devam edeceğini kaydetti.