Borsada işlem görüyordu: 50 yıllık dev holdingden konkordato kararı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

RAL Yatırım Holding A.Ş. (RALYH), konkordato başvurusu kapsamında Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen 3 aylık geçici mühlet kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurdu.

Şirketin 19 Ekim 2026 tarihli açıklamasına göre, konkordato başvurusu 16 Ekim'de yapıldı. Mahkeme, İcra ve İflas Kanunu'nun 286. ve 287. maddeleri kapsamında 19 Ekim saat 17.10'dan itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

Şirket, başvuruya ilişkin bilginin kamuya açıklanmasını, şirketin ve yatırımcıların meşru menfaatlerinin korunması amacıyla ertelediğini bildirdi.

RALYH hisseleri taban fiyata geriledi

Konkordato başvurusuna ilişkin açıklamanın ardından RALYH hisselerinde sert düşüş yaşandı. Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler, günü yüzde 10 değer kaybıyla 21,78 TL'den tamamladı.

Önceki kapanışını 24,20 TL'den yapan hisseler, 2,42 TL gerilerken gün içindeki en düşük ve en yüksek fiyatı da 21,78 TL oldu. Böylece hisse senedi günü taban fiyat seviyesinde kapattı.

Zirveden kayıp yüzde 94'ü aştı

RALYH hisselerindeki düşüş, yıl içindeki zirveyle karşılaştırıldığında daha belirgin hale geldi. Investing.com'un tarihsel fiyat verilerine göre, 2026 yılında yaklaşık 390 TL seviyesine kadar yükselen hisseler, 19 Ekim itibarıyla 21,78 TL'ye geriledi.

Buna göre RALYH hisselerinin yıl içindeki zirve seviyesine kıyasla değer kaybı yaklaşık yüzde 94,4'e ulaştı.

Ana ortağa yönelik tedbir finansmana erişimi zorlaştırdı

RAL Yatırım Holding, konkordato başvurusunun nedenleri arasında finansmana erişimde yaşanan güçlükleri ve kısa vadeli likidite baskısını gösterdi.

Şirket, ana ortağının şahsına yönelik alınan tedbir kararının, şirketin tüzel kişiliğinden ve faaliyetlerinden bağımsız olmasına rağmen finansal kuruluşların yaklaşımını olumsuz etkilediğini belirtti.

KAP açıklamasında, banka ve aracı kurumlar nezdindeki finansman imkanlarının önemli ölçüde daraldığı ve mevcut finansal ilişkilerin olağan işleyişinin bozulduğu ifade edildi. Şirket, güçlü özkaynak yapısına ve önemli büyüklükte maddi varlıklara sahip olmasına rağmen bu gelişmelerin kısa vadeli likidite üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu kaydetti.

Kamu kurumlarıyla yürütülen iş ve projelerde beklenen finansal ve operasyonel iş birliği imkanlarının yeterli ölçüde sağlanamamasının da nakit akışı üzerindeki baskıyı artırdığı bildirildi.

Özkaynakları 9,2 milyar TL seviyesinde

Şirketin KAP açıklamasına göre, 30 Haziran 2026 tarihli konsolide finansal tablolarında özkaynakları 9,2 milyar TL olarak yer aldı.

RAL Yatırım Holding'in bilanço aktiflerinin yüzde 28,5'ini yatırım amaçlı gayrimenkuller, yüzde 50,3'ünü ise büyük ölçüde devam eden ve tamamlanmış proje ve yatırımlardan oluşan maddi duran varlıklar oluşturdu.

Şirket, konkordato başvurusunun varlıklarının veya faaliyetlerinin ekonomik değerini kaybetmesinden kaynaklanmadığını savundu. Açıklamada, finansmana erişim güçlüğü ve kısa vadeli likidite baskısının şirketin faaliyet performansından bağımsız gelişen koşullar sonucunda ortaya çıktığı belirtildi.

3,6 milyar TL'lik banka kredisinin 2,5 milyar TL'si Ral Enerji'ye ait

RAL Yatırım Holding'in 30 Haziran 2026 itibarıyla konsolide bilançosunda toplam 3,6 milyar TL banka kredisi bulunuyor. Şirket, bu tutarın yaklaşık 2,5 milyar TL'sinin yüzde 51 oranında bağlı ortaklığı olan Ral Enerji A.Ş. tarafından kullanıldığını açıkladı.

Söz konusu kredilerin ağırlıklı olarak enerji yatırımlarının finansmanına yönelik olduğu belirtilirken, holding bünyesindeki doğrudan finansal borçluluğun toplam varlık ve özkaynak büyüklüğüne kıyasla sınırlı seviyede olduğu ifade edildi.

Şirket faaliyetlerini sürdürmeyi hedefliyor

RAL Yatırım Holding, konkordato sürecinin faaliyetlerini sona erdirmeye yönelik bir adım olmadığını vurguladı.

Şirket, süreci mevcut varlık yapısının korunması, finansal yükümlülüklerin yeniden yapılandırılması ve faaliyetlerin kesintisiz sürdürülmesini sağlayacak hukuki ve finansal bir koruma mekanizması olarak değerlendirdi.

İnşaat, enerji ve madencilik alanlarında yatırımlarının bulunduğunu belirten şirket, geçici mühlet kararının sağladığı hukuki koruma çerçevesinde ekonomik değerini ve faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini korumayı amaçladığını bildirdi.

Geçici mühlet kararı, konkordato talebinin kesin olarak kabul edildiği veya borçların yeniden yapılandırılmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor. Sürecin devamı, mahkemenin değerlendirmelerine ve ilerleyen aşamalarda verilecek kararlara bağlı olacak.