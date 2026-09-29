Borsada işlem görüyordu: 54 yıllık sanayi devinden konkordato kararı

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Uşak Seramik Sanayi A.Ş. (USAK), finansal yapısını güçlendirmek ve borçlarını yeniden yapılandırmak amacıyla konkordato talebinde bulunduğunu açıkladı. Şirketin başvurusu sonrasında mahkeme geçici koruma tedbirlerine hükmederken, sürecin ve şirketin mali durumunun gözetimi için üç kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirildi.

Uşak Seramik'in konkordato kararı, şirketin borsadaki değeri ile bilançosundaki özkaynakları arasındaki belirgin farkı da gündeme getirdi.

Son verilere göre Uşak Seramik'in 2 milyar 450 milyon TL ödenmiş sermayesine karşılık özkaynakları yaklaşık 6 milyar 567 milyon TL seviyesinde. Buna karşın şirketin borsadaki piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 323 milyon TL, yani yaklaşık 27 milyon dolar düzeyinde.

Bu rakamlar üzerinden hesaplandığında şirketin piyasa değeri, özkaynaklarının yaklaşık yüzde 20'sine karşılık geliyor. Başka bir ifadeyle Uşak Seramik'in özkaynakları mevcut piyasa değerinin yaklaşık 5 katı seviyesinde.

Şirketin son açıklanan dönemde 559,3 milyon TL net zarar yazdığı görüldü.

Uşak Seramik borçlarını yeniden yapılandıracak

Uşak Seramik, konkordato başvurusunun ticari faaliyetlerin aksamadan devam ettirilmesi, finansal yapının güçlendirilmesi, borçların yeniden yapılandırılması ve tüm paydaşların haklarının korunması amacıyla yapıldığını bildirdi.

Banaz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, 29 Eylül 2026 tarihli kararıyla şirket lehine geniş kapsamlı koruma tedbirleri aldı. Buna göre imtiyazlı alacaklar dışında Uşak Seramik aleyhine yeni icra takibi yapılamayacak, daha önce başlatılan takipler durdurulacak ve ihtiyati haciz ile ihtiyati tedbir kararları uygulanamayacak.

Mahkeme ayrıca şirketin gayrimenkul ve menkullerinin dava sonuna kadar devredilmesini önleyen tedbir kararı verdi. Bankaların geçici mühlet kararından sonra tahsil edilen alacaklar için bloke, takas veya mahsup işlemi yapması da engellendi.

Üretime devam edecek

Karar kapsamında, mühlet talebinden önce düzenlenen ve karşılığı bulunmayan çeklere "karşılıksızdır" şerhi konulması da tedbiren önlendi. Bunun yerine söz konusu çeklere "konkordato tedbiri" şerhi işlenecek.

Uşak Seramik ise konkordato sürecine rağmen ticari operasyonları ve üretim faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceğini açıkladı. Şirket, süreçte yaşanacak gelişmelerin sermaye piyasası mevzuatı kapsamında kamuoyu ve yatırımcılarla paylaşılacağını bildirdi.

Hisseleri Yakın İzleme Pazarı'na alındı

Borsa İstanbul, Uşak Seramik hisselerinin işlem gördüğü pazarda değişikliğe gidileceğini duyurdu. Şirketin konkordato talepli başvurusu sonucunda mahkeme tarafından verilen geçici mühlet kararı nedeniyle Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına karar verildi.

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada, kararın Kotasyon Yönergesi'nin 35. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında alındığı belirtildi.

Şirket paylarının işlem sırası 30 Eylül 2026'da kapalı kalacak. Uşak Seramik payları, 1 Ekim 2026'dan itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda yeniden işlem görmeye başlayacak.

1972'de temelleri atıldı

Uşak Seramik'in temelleri 1972 yılında atıldı. 1974'te deneme üretimine başlayan şirket, 1975'te aylık üretim kapasitesini 28 bin metrekareye çıkardı. 1991'de seramik duvar karosu üretimine geçen Uşak Seramik'in yıllık üretim kapasitesi 2002 itibarıyla 3,2 milyon metrekareye ulaştı. 2004 yılında Tanışlar Grubu bünyesine katılan şirket, Uşak'ta 440 bin metrekarelik alan üzerinde faaliyet gösteriyor. Uşak Seramik; seramik duvar ve yer karolarının yanı sıra porselen, dekor ve bordür ürünleri de üretiyor.